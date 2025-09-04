法籍修復師駐點北港朝天宮 跨國交流紙質文物技術

來自法國的書畫修復師迪耶茲（Anaïs Diez）8月起到雲林縣北港朝天宮文物修復中心，進行紙質文物修復技術交流，她盼從做中學，理解東方知識與技術，提供更多想像與可能性。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天到文物修復中心了解迪耶茲（Anaïs Diez）來台交流1個月的情況，並分享朝天宮致力於文物修復的初衷。迪耶茲除了跟文物修復中心的修復師交流外，還會參與中元法會的掛畫活動。

蔡咏鍀說，迪耶茲現為法國巴黎裝飾藝術博物館（Paris Musée des Arts Décoratifs）的紙質文物修復師，迪耶茲在老師的引薦下到北港朝天宮文物修復中心展開為期2個月的紙質文物修復技術交流活動。

迪耶茲表示，國外的文物修復中心都是在國家支持下所建置，難以想像北港朝天宮獨自建立，並陸續完成多件文物修復。

她希望可以在法國現有的修復技術基礎上，嘗試融入東方知識與技術的結合，更進一步了解北港朝天宮的天后昭應錄、已故國寶大師陳玉峰21幅法會掛軸背後的修復經驗，並帶回法國，提供法國紙質文物修復技術更多想像與可能性。

北港朝天宮安排迪耶茲參與中元法會的掛畫活動，了解修復師在媽祖廟和博物館中的差別；廟方解釋，在廟中所有的文物都是活的、尚在使用的文物，這樣的差別使修復的目標和邏輯產生諸多不同。更可以在掛畫的過程中，理解台灣廟宇投入文物修復的初衷與目的，除了修復文物本身，更是希望傳承文化與信仰。

最後，迪耶茲將完成一幅北港朝天宮天上聖母大符的卷軸裝裱，從無到有，除了可以技術交流外，也可從中了解北港媽祖信仰的概念。