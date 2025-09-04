快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

法籍修復師駐點北港朝天宮 跨國交流紙質文物技術

中央社／ 雲林縣4日電

來自法國的書畫修復師迪耶茲（Anaïs Diez）8月起到雲林縣北港朝天宮文物修復中心，進行紙質文物修復技術交流，她盼從做中學，理解東方知識與技術，提供更多想像與可能性。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天到文物修復中心了解迪耶茲（Anaïs Diez）來台交流1個月的情況，並分享朝天宮致力於文物修復的初衷。迪耶茲除了跟文物修復中心的修復師交流外，還會參與中元法會的掛畫活動。

蔡咏鍀說，迪耶茲現為法國巴黎裝飾藝術博物館（Paris Musée des Arts Décoratifs）的紙質文物修復師，迪耶茲在老師的引薦下到北港朝天宮文物修復中心展開為期2個月的紙質文物修復技術交流活動。

迪耶茲表示，國外的文物修復中心都是在國家支持下所建置，難以想像北港朝天宮獨自建立，並陸續完成多件文物修復。

她希望可以在法國現有的修復技術基礎上，嘗試融入東方知識與技術的結合，更進一步了解北港朝天宮的天后昭應錄、已故國寶大師陳玉峰21幅法會掛軸背後的修復經驗，並帶回法國，提供法國紙質文物修復技術更多想像與可能性。

北港朝天宮安排迪耶茲參與中元法會的掛畫活動，了解修復師在媽祖廟和博物館中的差別；廟方解釋，在廟中所有的文物都是活的、尚在使用的文物，這樣的差別使修復的目標和邏輯產生諸多不同。更可以在掛畫的過程中，理解台灣廟宇投入文物修復的初衷與目的，除了修復文物本身，更是希望傳承文化與信仰。

最後，迪耶茲將完成一幅北港朝天宮天上聖母大符的卷軸裝裱，從無到有，除了可以技術交流外，也可從中了解北港媽祖信仰的概念。

文物 北港朝天宮

延伸閱讀

好讀周報／白菜娘娘搭機有特權！首次出國升等商務艙 4位「隨扈」護送

好讀周報／故宮國寶出差到捷克！萌憨墨玉貓扮演接地氣角色

高市議員黃紹庭暫解境管出國考察 議會：黃已在法國會合

故宮131件文物遠征捷克！正副院長推薦最愛「大貓小貓」聯手萌翻歐洲

相關新聞

三昧堂戲偶化身動物守護者 禁用獸夾宣導片驚艷亮相

嘉義縣山區常有捕獸夾及山豬吊造成野生動物受傷，嘉義縣家畜疾病防治所每年清除上百個捕獸夾，為提升保育觀念，今年攜手三昧堂團...

首條「路線直捷、班次加密」 台南101都會公車正式通車

台南市政府推動市區公車路網重整，首條以「路線直捷、班次加密」為特色的全新路線「101都會公車」3日正式通車，臺南市長黃偉哲親自出席記者會宣布啟航。該路線自成大醫院出發，途經台南東區、北區、中西區與南區

嘉義梅山鄉規畫普發3千元 送審最快明年3月可完成發放

丹娜絲颱風與0728豪雨重創嘉義縣，梅山鄉許多民宅屋頂被吹掀，農業及觀光產業也受到影響。梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫...

2025台南藝術進區起跑 狂美交響樂團6日打頭陣揭幕

邁入第15年，2025台南藝術進區本周六將從永康起跑，由13個國內外知名表演團隊帶來為期3個月、共14場的戶外大型演出；...

七崁武術嘉年華熱鬧起跑 雲林建園區拚武術復興

雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術...

嘉義公所監視器裝民宅傳亂象 住戶省電拔插頭、設備損壞狀況多

丹娜絲颱風後嘉義縣有許多監視器損壞，警察抓小偷調不到畫面，形成治安隱憂，嘉義縣警察局陸續修復2435支監視器，目前仍故障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。