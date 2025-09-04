嘉義梅山因應颱風丹娜絲災損 擬普發鄉民3000元
嘉義縣梅山鄉公所今天宣布啟動「韌性經濟方案」，因應颱風丹娜絲與7月西南氣流嚴重災損，將普發8月31日前設籍鄉民每人新台幣3000元，希望減輕民眾負擔，提振地方經濟。
梅山鄉長林俊謀表示，風災對梅山造成巨大衝擊，影響許多鄉民家園和生計，3000元無法完全彌補鄉親所有損失，但希望成為溫暖力量，幫受災戶應急，無論修繕家園、添購生活必需品或支付短期開銷。
梅山鄉公所秘書吳福仁告訴中央社記者，發放對象為今年8月31日前戶籍設於梅山約1.7萬鄉民，這筆約5200萬元經費不會排擠其他年度預算支出。
吳福仁說，公所已著手辦理相關自治條例訂定與經費編列，待梅山鄉民代表會通過預算案後，預計最快2026年3月前完成發放。
