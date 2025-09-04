首條「路線直捷、班次加密」 台南101都會公車正式通車

台南市政府推動市區公車路網重整，首條以「路線直捷、班次加密」為特色的全新路線「101都會公車」3日正式通車，臺南市長黃偉哲親自出席記者會宣布啟航。該路線自成大醫院出發，途經台南東區、北區、中西區與南區，最終延伸至高雄茄萣，全程串聯醫療院所、學校、火車站與商圈等重要節點。黃偉哲市長表示，希望藉由本路線的開通，提供市民更快速、穩定且舒適的通勤選擇，滿足日常通學、就醫與休閒等多元交通需求。

黃偉哲市長表示，101都會公車的通車，象徵市區公車路網重整邁入新階段。新路線以高運量、大型車輛與密集班次為特色，主要行駛於交通主要幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次的公共運輸服務網絡。

黃偉哲市長強調，101路的規劃是依據過去運量與實際需求調整，展現市府對市民交通需求的重視與回應。南市府正全力推動捷運系統，目標爭取於明年動工；此外，立體停車場自其上任初期的3座，增至目前13座，未來亦將持續強化整體交通建設，全面提升台南的運輸服務品質。

台南市政府表示，原有的1路公車已正式轉型為「101都會公車」，並由府城客運繼續營運。該公司長期深耕台南至茄萣路線，結合地方需求與路網規劃，將原起訖點從台南火車站延伸至成大醫院，並於尖峰時段規劃部分班次延駛至府城客運永康場站。整體路線行經市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡，直達高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光等多元交通需求。

