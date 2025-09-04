快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

首條「路線直捷、班次加密」 台南101都會公車正式通車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

台南市政府推動市區公車路網重整，首條以「路線直捷、班次加密」為特色的全新路線「101都會公車」3日正式通車，臺南市長黃偉哲親自出席記者會宣布啟航。該路線自成大醫院出發，途經台南東區、北區、中西區與南區，最終延伸至高雄茄萣，全程串聯醫療院所、學校、火車站與商圈等重要節點。黃偉哲市長表示，希望藉由本路線的開通，提供市民更快速、穩定且舒適的通勤選擇，滿足日常通學、就醫與休閒等多元交通需求。

黃偉哲市長表示，101都會公車的通車，象徵市區公車路網重整邁入新階段。新路線以高運量、大型車輛與密集班次為特色，主要行駛於交通主要幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次的公共運輸服務網絡。

黃偉哲市長強調，101路的規劃是依據過去運量與實際需求調整，展現市府對市民交通需求的重視與回應。南市府正全力推動捷運系統，目標爭取於明年動工；此外，立體停車場自其上任初期的3座，增至目前13座，未來亦將持續強化整體交通建設，全面提升台南的運輸服務品質。

台南市政府表示，原有的1路公車已正式轉型為「101都會公車」，並由府城客運繼續營運。該公司長期深耕台南至茄萣路線，結合地方需求與路網規劃，將原起訖點從台南火車站延伸至成大醫院，並於尖峰時段規劃部分班次延駛至府城客運永康場站。整體路線行經市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡，直達高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光等多元交通需求。

聚傳媒

公車 台南 火車站

延伸閱讀

影／台南公車路網重整首條101通車 黃偉哲：明年拚捷運動工

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

日群馬縣安中市長拜會黃偉哲 盼與台南深化觀光體育教育交流

相關新聞

嘉義公所監視器裝民宅傳亂象 住戶省電拔插頭、設備損壞狀況多

丹娜絲颱風後嘉義縣有許多監視器損壞，警察抓小偷調不到畫面，形成治安隱憂，嘉義縣警察局陸續修復2435支監視器，目前仍故障...

統一併購家樂福超市 嘉市家樂福北門店22日熄燈掀搶購人潮

嘉義市家樂福北門店公告22日熄燈，結束17年營運，近日吸引搶結束營業打折出清貨品人潮。這不只讓地方消費者感到惋惜，反映統...

2025台南藝術進區起跑 狂美交響樂團6日打頭陣揭幕

邁入第15年，2025台南藝術進區本周六將從永康起跑，由13個國內外知名表演團隊帶來為期3個月、共14場的戶外大型演出；...

七崁武術嘉年華熱鬧起跑 雲林斥資4.8億建園區拚武術復興

雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術...

台南成立青年氣候行動團 用實踐打造低碳韌性城市

教育部近年大力推動「大學社會責任實踐USR計畫」，實踐環境、社會及經濟等層面的永續發展。台南部分大學也都透過此計畫引領國...

台南三館環狀自行車道完工 串聯最熱門雙館與最美新總圖長58公里

台南市立圖書館總館啟用後，成為新興自行車族群的熱門據點。市府交通局規畫「三館自行車道」路線，將台灣歷史博物館、市圖總館及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。