雲林自籌經費購買牙科診療椅 照顧偏鄉學童口腔

中央社／ 雲林縣4日電

為照顧雲林縣偏鄉學童牙齒健康並提升校園牙科診療品質，雲林縣政府自籌經費在口湖、元長等9鄉鎮、12所學校設置2座牙科診療椅，18名牙醫加入．推動衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務。

雲林縣教育處今天在口湖鄉下崙國小舉行「偏鄉學校設置牙科診療椅啟用記者會」活動，張麗善和中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢等人，見證偏鄉牙科醫療新里程。

下崙國小家長會長許志男說，口湖鄉沒有牙醫師，所以小孩要看牙齒必須到20公里外的北港鎮就醫，對於家長來講相當不方便，也不利於追蹤小孩口腔健康。

張麗善表示，雲林縣府自籌新台幣1200萬元在口湖、林內等9鄉鎮、12所學校各設置2座牙科診療椅，縣府將以12所學校為中心，與衛生局及牙醫師公會合作，推動「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，除服務9個牙科資源不足鄉鎮外，更將擴及麥寮鄉、崙背鄉、台西鄉、東勢鄉、莿桐鄉等5鄉鎮，預計嘉惠14鄉鎮學生，提升服務效益。

雲林縣牙醫師公會指出，過去提供雲林縣偏鄉學校巡迴醫療服務，皆須輪流搬運牙科診療椅至每間學校，造成人力及診療上的負擔，而教室走廊成臨時診所也影響看診品質。

如今校內設有固定的診療設備，雲林縣牙醫師公會指出，將有助於讓參與的牙醫師持續提供更優質的診療服務，自今年起更能確保偏鄉學童每年皆獲得完整牙科醫療照護，目前已有18名牙醫投入巡迴醫療。

陳世岳允諾，將協助找尋更多牙醫師到偏鄉進行醫療服務，照顧學童的口腔。

