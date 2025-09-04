聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義梅山鄉規畫普發3千元 送審最快明年3月可完成發放
丹娜絲颱風與0728豪雨重創嘉義縣，梅山鄉許多民宅屋頂被吹掀，農業及觀光產業也受到影響。梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元，經費約5200萬元，將納入2026年總預算，送交鄉民代表會10月定期會審議，若順利通過最快明年3月可完成發放。
梅山鄉長林俊謀說，風災對鄉民家園與生計造成嚴重打擊，公所團隊第一時間研擬普發現金對策，盼給予鄉親實質支持，這筆錢雖不足以完全彌補災損，但能協助受災戶應急，無論是修繕家園、添購生活必需品，或支付短期開銷，「希望它成為鄉民溫暖的力量」。
林俊謀指出，公所提出「韌性經濟方案」為鄉親提供災後援助，期待能帶動在地消費，促成市場良性循環，進一步促進地方經濟繁榮，盼代表會支持此案，讓梅山鄉民順利獲得幫助，共同度過災後重建難關，送交代表會同意後估計將有1萬7209人受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言