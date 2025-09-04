快訊

嘉義梅山鄉規畫普發3千元 送審最快明年3月可完成發放

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元。圖／梅山鄉公所提供
嘉義縣梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元。圖／梅山鄉公所提供

丹娜絲颱風與0728豪雨重創嘉義縣，梅山鄉許多民宅屋頂被吹掀，農業及觀光產業也受到影響。梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元，經費約5200萬元，將納入2026年總預算，送交鄉民代表會10月定期會審議，若順利通過最快明年3月可完成發放。

梅山鄉長林俊謀說，風災對鄉民家園與生計造成嚴重打擊，公所團隊第一時間研擬普發現金對策，盼給予鄉親實質支持，這筆錢雖不足以完全彌補災損，但能協助受災戶應急，無論是修繕家園、添購生活必需品，或支付短期開銷，「希望它成為鄉民溫暖的力量」。

林俊謀指出，公所提出「韌性經濟方案」為鄉親提供災後援助，期待能帶動在地消費，促成市場良性循環，進一步促進地方經濟繁榮，盼代表會支持此案，讓梅山鄉民順利獲得幫助，共同度過災後重建難關，送交代表會同意後估計將有1萬7209人受惠。

嘉義縣梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元。圖／梅山鄉公所提供
嘉義縣梅山鄉公所啟動韌性經濟方案，規畫普發每位鄉民3000元。圖／梅山鄉公所提供

災後 丹娜絲颱風

