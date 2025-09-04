聽新聞
0:00 / 0:00
2025台南藝術進區起跑 狂美交響樂團6日打頭陣揭幕
邁入第15年，2025台南藝術進區本周六將從永康起跑，由13個國內外知名表演團隊帶來為期3個月、共14場的戶外大型演出；文化局提到，今年台南雖地震、風災等天災不斷，但希望透過藝術的力量撫慰人心，因此今年藝術進區也將走進災區，讓居民感受藝術的溫度與魅力。
台南市副市長葉澤山說，大台南幅員遼闊，為讓藝文資源能夠充分在各行政區被看見，2011年起推動藝術進區，讓表演藝術能夠走進市民日常生活，而一路走來邁入15年，每當參與藝術進區活動時，聽聞家長說「孩子是看藝術進區長大」，都讓人相當感動，也很值得。
他提到，台南今年雖遭遇許多天災，但藝術進區透過跨區合作與中央計畫結合，讓資源發揮最大效益，把藝術種子散播到更多偏鄉、災區，希望以表演藝術作為最溫柔的陪伴，提供非市區及原鄉地區居民精彩的演出節目，落實文化平權。
文化局說明，2025藝術進區6日在永康社教中心廣場揭幕，由「狂美交響管樂團」帶來「卡通動畫大進擊」，以歡樂氣氛為巡演打頭陣，後續將由明華園戲劇總團、奇巧劇團及風神寶寶兒童劇團等，分別前進左鎮、楠西及大內區演出。
另外，今年戲劇類還有謎思星球劇團、表演家合作社劇團、身聲劇場、大開劇團及豆子劇團等，將在仁德、七股、北門、善化、南化及山上區演出；戲曲類則由秀琴歌劇團、栢優座、蘇俊穎掌中木偶劇團前往柳營、麻豆及玉井開演；馬戲類的天馬系創作劇團將在東山區登場。
文化局也說，今年節目相當多元，不僅適合各年齡層觀眾，也希望藉由戲曲與兒童劇的藝術能量，不僅帶給災區居民娛樂，更多是一種心靈療癒的力量；今年活動現場也規畫集點互動，完成問卷即可獲得貼紙，集滿指定貼紙可兌換書籤、春聯斗方等，歡迎有興趣的市民踴躍欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言