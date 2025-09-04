快訊

七崁武術嘉年華熱鬧起跑 雲林斥資4.8億建園區拚武術復興

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術大會師、庄頭廟會等活動，並結合AR、VR科技體驗等活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術大會師、庄頭廟會等活動，並結合AR、VR科技體驗等活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術大會師、庄頭廟會等活動，並結合AR、VR科技體驗、路跑及親子活動，縣長張麗善表示，縣府正規畫打造「西螺七崁武術文化園區」，讓更多民眾在武術故鄉看見傳統與創新的交織。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，西螺七崁武術嘉年華活動行之有年，今年9月20日「七崁武術新生活」寫生、著色比賽與七崁文化藝術展率先登場；9月27日有西螺七崁武術大會師、七崁庄頭廟會、七崁露天電影等活動；9月28日則是西螺七崁路跑等活動。

縣長張麗善指出，雲林是武術的故鄉，縣府正積極推動「西螺七崁武術文化園區」，預計在西螺森活武樹公園旁投入4.85億元，新建武術場館、推廣教育中心，典藏室、展覽室、體驗館、健身房、標準武術場地、禪修室等空間，目前正在規畫設計，預計明年初施工，工期約14個月。

雲林縣議長黃凱表示，武術嘉年華就像地方一年一度的「喜事」，節目內容精采，誠摯邀請全國民眾到雲林一同感受七崁武術的獨特魅力。

丁振源說，今年嘉年華納入「仙女紡紗」手作體驗與AR、VR互動，讓民眾透過科技走進武術世界；西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲則說，西螺七崁武術嘉年華不僅是年度文化盛會，更是一場武術復興運動，期盼在傳統與創新之間開創新境界，讓七崁武術再次綻放風華。

雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，並結合AR、VR科技體驗等活動，圖為議長黃凱透過VR體驗武術。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，並結合AR、VR科技體驗等活動，圖為議長黃凱透過VR體驗武術。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術大會師、庄頭廟會等活動，並結合AR、VR科技體驗等活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺七崁武術嘉年華將於9月20日、27日、28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年活動將展現武術培力成果，有傳統武術大會師、庄頭廟會等活動，並結合AR、VR科技體驗等活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善指出，雲林是武術的故鄉，縣府預計在西螺森活武樹公園旁投入4.85億元，推動「西螺七崁武術文化園區」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善指出，雲林是武術的故鄉，縣府預計在西螺森活武樹公園旁投入4.85億元，推動「西螺七崁武術文化園區」。圖／雲林縣政府提供

