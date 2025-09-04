嘉義公所監視器裝民宅傳亂象 住戶省電拔插頭、設備損壞狀況多

丹娜絲颱風後嘉義縣有許多監視器損壞，警察抓小偷調不到畫面，形成治安隱憂，嘉義縣警察局陸續修復2435支監視器，目前仍故障510支，另也有公所反映早期監視器主機裝在民宅，有民眾不願意再繳電費私自拔插頭，且風災損壞維修經費龐大，盼回歸警政系統。

嘉義縣警察局表示，嘉義縣政府警察局監視錄影系統鏡頭共5193支，風災導致設備毀損、網路斷線等問題，共損壞2945支，今年錄影監視系統維修經費1197萬元，陸續修復至今仍有故障510支，但妥善率已提升至90.17%，9月底前將恢復網路並盡速修復。

水上鄉長林緗亭說，前鄉長獲中央補助1千萬購置監視器及滅火器，當年經費太多了，連一些民宅前都有裝，目前路口監視器如非警方所設置，主機都裝在民宅，經協調獲同意由私人供電，但現在有些住家不願再支付額外電費，私自拔插頭，調閱監視器時常無畫面。

林緗亭說，當年裝的監視器都是掃貨底，與警政系統不相容，後來廠商有問題還落跑，現在面臨設備故障、設備過保固等問題，政策已不符現今需求，且風災後損壞維修經費龐大，目前公所陸續回收不願供電及故障主機，未來希望由縣府統一裝設，固定編列維護經費。

嘉義縣警察局表示，監視器建置案依警政署提供規格採購及設置，公所現有監視器與嘉義縣警察局監視器調閱平台有機型相容性、安全性及網路介接等問題，公所若有設監視器需求，可提供建議設置地點，由分局現地會勘評估，納入警察局錄影監視系統建置案辦理。

太保市長鄭淑分說，丹娜絲颱風造成監視器及廣播設備毀損，電線吹斷、鏡頭掉落，災後編列360萬元維修費用，但代表會僅通過180萬元，許多里長反映經費不足，無法全部修復，但攸關生命財產安全，也只能趕快發包，不足經費將再向代表會專案報告爭取。