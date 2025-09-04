台南成立青年氣候行動團 用實踐打造低碳韌性城市

教育部近年大力推動「大學社會責任實踐USR計畫」，實踐環境、社會及經濟等層面的永續發展。台南部分大學也都透過此計畫引領國中小學生探究與實踐，並協助社區獲得永續平等。環保局進而結合大學10個團隊成立「青年氣候行動團」，藉此提升青年對氣候變遷、淨零排放及永續發展議題的理解，並走進社區，參與淨零，打造韌性城市。

教育部推動USR計畫已進入第4期，許多大學的教授也都帶領團隊參與其中，用實際行動關心社會與環境，更有大學結合國中小，透過探究與實作，讓永續觀念自小扎根。成大土木工程學系教授王雲哲主持的「曾文溪的美麗與哀愁：從水文與人文歷史、特色產業、到人工智慧數位永續系統的建置與驗證」榮獲教育部第4期USR特色永續型計畫，目標是為曾文溪流域建立更安全、韌性更強的發展藍圖。

各大學USR團隊為永續發展而努力，南市環保局認為青年是推動永續發展的重要關鍵，邀請成大、長榮大學、嘉藥、南台科大、崑山科大、中信應用科大及台南應用科大10個USR團隊，成立行動團，推動「資源循環與綠能教育」、「社區農園與在地共餐」、「閒置空間活化與綠化」、「生態保育與社區共學」等行動項目，並協助行政里爭取低碳永續家園評等榮譽，打造具在地特色的淨零行動模式。

中信科技大學的「聽見花開的聲音-淨零永續城市的大學社會責任實踐計畫」，以學校所在地新市區為輔導範疇，透過淨零永續講座、節能宣導與場域實踐，推動社區提升低碳永續認知，今年與環保局共同輔導新市區社內里申請低碳永續家園銀級認證評等。

嘉南藥理大學的「永續安南：生態社區X環境教育X綠色產業的深耕發展」，結合安南區在地環境特色，攜手社區、學校、工業區，推動生態遊程、環境教育及產業發展，期望校園USR計畫與社區共同邁向永續發展願景，2024年輔導安南區城西里及媽祖宮里取得低碳永續家園銅級認證。