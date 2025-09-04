台南三館環狀自行車道完工 串聯最熱門雙館與最美新總圖長58公里

台南市立圖書館總館啟用後，成為新興自行車族群的熱門據點。市府交通局規畫「三館自行車道」路線，將台灣歷史博物館、市圖總館及奇美博物館串聯成環狀，全長約18公里，並與既有「雙館自行車道」結合，形成總長58公里的「三館環狀自行車道」，沿線指示牌面已全數完成，歡迎市民及遊客騎乘體驗。

交通局長王銘德表示，台南市現有「雙博物館自行車道」路線，起點自台灣歷史博物館沿山海圳綠道銜接至九份子重劃區，往南可抵達安平歷史文化園區，途經安平舊部落，可再串聯至黃金海岸龍崗海景天橋，再經黃金海岸自行車道上溯二仁溪至奇美博物館，全長約40公里。

該路線不但可以連結山海圳綠道，還能透過二仁溪水岸自行車道，銜接全國自行車環島山線與海線，讓民眾一邊漫遊一邊探索台南市豐富的歷史人文及自然景觀資源，也可連結九份子重劃區及生態池周邊小徑接往鹽水溪堤頂自行車道，是台南市最著名的自行車道。

為提供更多元的自行車道路線，交通局將現有「雙館自行車道」再銜接台一線等路段構成環狀自行車道路線，規畫「三館自行車道」路線，將雙館路線再延伸，串起台一線等路段，完成完整的環狀網絡。

其中，自台灣歷史博物館至市圖總館行經慶和路一段、長和路一段、永安路、仁愛街、中正南路、正南三路、康橋大道；自市圖總館至奇美博物館行經康橋大道、東橋八街、東橋一路、中山南路、中華路、中華東路一段至三段、大同路二段至三段、文賢路一段。