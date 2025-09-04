統一併購家樂福超市 嘉市家樂福北門店22日熄燈掀搶購人潮

嘉義市家樂福北門店公告22日熄燈，結束17年營運，近日吸引搶結束營業打折出清貨品人潮。這不只讓地方消費者感到惋惜，反映統一集團收購家樂福後，啟動的門市整併策略。隨著超市賣場競爭激烈，經營效率與獲利表現成為業者調整布局核心考量。

北門店2008年開幕，因地理位置便利、停車空間充裕，成為嘉市東區重要量販店，隨著消費習慣改變、電商與便利超商崛起，加上量販賣場高度重疊，北門店長期虧損，最終成為整併犧牲店。雖傳聞指出，熄燈原因與國有財產署嘉義辦事處調漲租金，或土地興建市立總圖書館有關，但國產署嘉義辦事處澄清租金未調漲，北門店每月租金385萬元，租金依公告現值計算合理，元月才與家樂福簽為期5年租約。嘉市文化局則表示，圖書總館預計2027年才動工。

對統一集團而言，2023年以近290億元完成對家樂福100%收購後，旗下零售版圖涵蓋超商、量販、超市3大領域。如何提升家樂福營運效率，是收購後首要課題。業界人士分析，北門店熄燈象徵統一加速淘汰表現不佳的門市，未來將強化線上購物與小型超市據點布局，回應消費者需求。

家樂福北門店22日熄燈後，嘉市仍有嘉義店、仁愛店、民族店、德明店據點，加上統一超商、星巴克與全新零售體系串聯，顯示統一將以多元渠道鞏固市占率。對消費者而言，雖少了1個大型量販商場，但線上購物與社區型門市的便利性，可能逐步取代傳統「假日逛賣場」的習慣。

嘉市人口僅約26萬，消費能量有限，加上近年電商滲透率提升，本地市場競爭趨於激烈。專家指出，零售業者未來勢必要在「體驗型購物」與「數位零售」之間找到平衡，單純依靠量販型態恐難再吸引足夠客群。