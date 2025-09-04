嘉義鐵路高架進度再推進 水上車輛基地聯外道近期通車

嘉義市鐵路高架化工程重要配套-水上車輛基地聯外道路，交通部鐵道局宣布9月通車啟用。這條道路將大幅改善水上鄉中興路平交道的交通壅塞，並分流人車至北端柳林平交道，未來更可銜接規劃中的北回歸線車站，強化區域交通樞紐功能，預計9月下旬完成AC路面鋪設與標誌標線後，交水上鄉公所確認通車啟用時程。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智表示，聯外道路完工後，不僅能提升基地周邊農路聯繫，還能提供居民更便捷的通行環境。新闢道路位於水上車輛基地東側，全長銜接嘉42-1道路及台一線省道，往南連通水上鄉新進街，距離台鐵水上站僅約450公尺。道路寬度達8公尺，並設有1.5公尺人行步道與新建排水系統，取代原本僅4公尺寬的農路，成為居民與車輛進出的重要幹道。

目前工程受到7、8月颱風及豪雨影響，施工單位正加緊趲工，已進行級配填築及照明設備測試，預計9月下旬完成AC路面鋪設與標誌標線後，交由水上鄉公所確認通車啟用時程。

水上車輛基地約22公頃，是嘉市鐵路高架化計畫關鍵工程。基地除設置台鐵營運所需建物、股道與檢修設施外，也規畫森林停車場、生態綠地與國土保育區，並保留6.8公頃土地設置4座滯洪池。平日作為生物棲息地，豪雨時則可蓄水減災，展現交通建設與環境共融的理念。

嘉市鐵路高架化全長約10.9公里，總經費高達334億元，包含嘉義站、嘉北站及北回歸線車站3座新站體。其中，水上車輛基地是最後一塊拼圖，2024年動工整地，預定2028年4月完工。屆時將拆除3座陸橋、取消4處地下道及5處平交道，全面消除平交道瓶頸，提升嘉義都市交通安全與效率。