雲林全運會首場會內賽 女足打頭陣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
全運會10月登場，首場會內賽昨天開賽，女子足球賽率先登場。記者蔡維斌／攝影
全運會10月登場，首場會內賽昨天開賽，女子足球賽率先登場。記者蔡維斌／攝影

2025年全國運動會10月18日雲林縣登場，首場會內賽昨天在縣立斗南田徑場，由女子足球率先開賽，為全運會賽事拉開序幕，開幕賽花蓮縣隊對戰台中市隊，縣長張麗善主持開球儀式，宣告全運會正式啟動。

開幕式全國代表隊齊聚，全運會首場女子足球賽，花蓮縣對戰台中市開打，吸引大批球迷觀賽，為全運會拔得頭籌，一開賽女足隊員你來我往，賽況激烈，為後續各項賽事揭開精彩序幕。

張麗善主持開球儀式，歡迎各縣市選手，預祝選手發揮實力贏得佳績。為因應天氣變化，縣府規畫台中市西屯人工足球場做為下雨預備場地，同時召開技術與裁判會議，說明賽事規範，確保競賽公平公正。

張麗善指出，全運會是國內規模最大、等級最高綜合型運動比賽，種類以亞奧運項目為主，對體育發展深具意義，雲林距上次承辦全運會暌違20年，今年再度承辦全運會，縣府團隊總動員不負使命，以辦理2021年全中運成功經驗，整合資源成立6部33組工作小組，投入籌備，確保賽事圓滿成功。

張麗善說，縣府結合觀光、美食與人文產業，打造全方位運動盛會，歡迎全國民眾踴躍觀賽，「看比賽、食好物、玩雲林」。

足球 雲林 觀光 全運會 張麗善

