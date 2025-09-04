每日88班次 台南市101公車上路

台南市府推動市區公車路網重整，市長黃偉哲昨天宣布首條「101都會公車」啟航。路線經東區、北區、中西區、南區及高雄茄萣區，串聯醫院、學校、火車站及購物景點，每天88班次，為市民通勤、就醫與休閒提供便利選擇，都會公車通車補上路網重整最後1塊拼圖。

黃偉哲說，101都會公車通車，象徵市區公車路網重整邁入新階段。新路線高運量、大型車輛與密集班次為特色，行駛主要幹道，與生活公車、厝邊公車清楚分工，打造多層次公共運輸服務網絡。

路線串聯南區、喜樹、灣裡至高雄茄萣，連接成大醫院、永康總圖與台南車站，讓市民通勤就醫方便，茄萣學生到南一中或市區學校，透過單一路線直達更省時。通車後將成為南北向重要交通動脈，提升通勤效率。

交通局長王銘德指出，面對全國大客車駕駛員短缺，市府透過優化路線，引進新業者，為公車服務注入新動能，到上月止，新闢3條路線，完成8條路線調整增班，運量較去年同期成長7%，都會公車101路上線，接續還有102至107路陸續上路。這是繼郊區小黃公車、新興社區厝邊公車、市區9人小巴後，補上路網重整最後1塊拼圖。

「101都會公車」原為1路公車，將起迄點由火車站延伸至成大醫院，尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康場站，路線沿途經市立圖書館、成大醫院、火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光需求。

101都會公車每日班次增到88班，其中38班延駛至永康，尖峰時段班距縮短至10至20分、離峰20至30分，建議用市民卡、TPASS月票，最低每月299元無限次搭乘大台南公車所有路線。