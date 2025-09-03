快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

台南龜丹溫泉推放鬆輕旅行 體驗天然美人湯

中央社／ 台南3日電

台南市政府觀光旅遊局推廣被譽為「天然美人湯」的楠西區龜丹溫泉，今天在龜丹溫泉體驗池舉辦快閃體驗，結合瑜伽伸展與頌缽音療幫助舒緩壓力，並將於28日推出放鬆輕旅行。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，龜丹溫泉坐落於群山環繞優美溪谷中，環境清幽風景迷人，泉質屬弱鹼性碳酸氫鹽泉，清澈無味，含有豐富礦物質，被譽為「天然美人湯」，值得向民眾推廣。

林國華表示，今天快閃體驗吸引10多人參加，內容融合溫和瑜伽伸展與頌缽音療，透過溫泉滋潤及動作舒展，希望協助參與者舒緩壓力、調和能量，泡湯同時還可以欣賞大自然山林景緻，讓身心靈進入最平衡、舒適狀態。

龜丹溫泉體驗池執行長林珊毓表示，為迎接秋日泡湯好時節，龜丹溫泉體驗池將於28日教師節推出結合溫泉泡湯、瑜伽伸展與頌缽聲波療癒特色活動，帶民眾享受雙倍療癒半日輕旅行，將分為2梯次，活動時間為60分鐘，每梯次限額15名，每人費用新台幣499元。

觀光旅遊局提供資料指出，龜丹溫泉為早年由在地居民發現珍貴天然資源，後由市府積極推動溫泉取供事業，為溫泉品質把關，並結合在地觀光產業，如今已成為台南山區秋冬觀光重要亮點。

溫泉 台南 快閃

延伸閱讀

南投縣溫泉產業爆亂象 審計部點名縣府檢討改善

4大月老廟牽紅線促良緣 台南推七夕拜月老、逛景點、吃美食一條龍遊程

挺過風災 台南夏日音樂節將軍吼9月首周熱力開唱

臺南「海風生活節」黃金海岸登場 攜手守護海洋環境

相關新聞

臺南市紀念鄭成功401年聖誕系列活動9/4登場

為響應延平王鄭成功401年聖誕暨秋祭大典系列活動，臺南市政府攜手民間團體共同推動多元文化慶典，系列活動將於9月4日起展開。 南市府文化局指出，在16、17世紀大航海時代，東亞能與西方航海勢力抗衡的正

嘉義市購物節「買千送百」回收發票突破2.6億元

嘉義市政府為刺激在地經濟，自8月1日推出市民專屬「滿千送百」補助活動，凡嘉義市民持稅籍於嘉義市店家消費滿1,000元的發票即可兌換現金100元，兌換活動受到市民熱烈迴響，活動開跑僅32天，補助金總額2

安平魚市場重建不能拖 林俊憲疾呼公共安全第一

台南安平魚市場因鹽分侵蝕等多種因素影響，出現水泥剝落、鋼筋裸露、柱體龜裂。經結構工程技師公會鑑定，確認氯離子含量過高、耐...

阿里山部落鄒年慶將登場 邀范逸臣、戴愛玲壓軸演出

2025阿里山部落鄒年慶將登場，10月3日起由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，9大部落都推出年度主題活動，阿里山國家風景...

南市被批都更落後 市府澄清…用此方式讓危老核准率六都第一

台南市屋齡30年以上建物已逾43萬戶，占比57.7%，六都中僅次於北市。都發局表示，南市採「都市更新與危老重建並行」政策...

影／華山今帶長輩登台南市區第一高峰桂子山 91歲翁臉不紅氣不喘

華山基金會南區愛心天使站在地服務19年，今在水交社文化園區舉辦「銀齡向上‧登頂桂子山健行活動」，20多名老人家登市區海拔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。