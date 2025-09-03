台南龜丹溫泉推放鬆輕旅行 體驗天然美人湯

台南市政府觀光旅遊局推廣被譽為「天然美人湯」的楠西區龜丹溫泉，今天在龜丹溫泉體驗池舉辦快閃體驗，結合瑜伽伸展與頌缽音療幫助舒緩壓力，並將於28日推出放鬆輕旅行。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，龜丹溫泉坐落於群山環繞優美溪谷中，環境清幽風景迷人，泉質屬弱鹼性碳酸氫鹽泉，清澈無味，含有豐富礦物質，被譽為「天然美人湯」，值得向民眾推廣。

林國華表示，今天快閃體驗吸引10多人參加，內容融合溫和瑜伽伸展與頌缽音療，透過溫泉滋潤及動作舒展，希望協助參與者舒緩壓力、調和能量，泡湯同時還可以欣賞大自然山林景緻，讓身心靈進入最平衡、舒適狀態。

龜丹溫泉體驗池執行長林珊毓表示，為迎接秋日泡湯好時節，龜丹溫泉體驗池將於28日教師節推出結合溫泉泡湯、瑜伽伸展與頌缽聲波療癒特色活動，帶民眾享受雙倍療癒半日輕旅行，將分為2梯次，活動時間為60分鐘，每梯次限額15名，每人費用新台幣499元。

觀光旅遊局提供資料指出，龜丹溫泉為早年由在地居民發現珍貴天然資源，後由市府積極推動溫泉取供事業，為溫泉品質把關，並結合在地觀光產業，如今已成為台南山區秋冬觀光重要亮點。