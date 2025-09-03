快訊

嘉縣衛生局暑期喬裝測試購菸 逮1成3業者違規

中央社／ 嘉義縣3日電

嘉縣衛生局為守護青少年健康，暑期安排人員喬裝穿高中制服實測買菸，13.1%業者竟直接賣菸給疑似未滿20歲者未查驗證件，其中檳榔攤占61.9%、違規率最高，列重點列管名單。

嘉縣衛生局今天發布新聞稿表示，暑期針對大埔鄉、阿里山鄉外每鄉鎮市的菸酒專賣店、便利商店、超市、雜貨店、大賣場及檳榔攤等販菸場所160家「喬裝測試」，其中21家違規售菸，包括檳榔攤13家及傳統商店8家，除現場輔導改善，並列入重點列管名單，將責成衛生所不定期前往稽查。

衛生局長趙紋華表示，依據菸害防制法第17條規定，任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿20歲之人，違者最高可處新台幣25萬元罰款。

衛生局提醒業者，面對疑似未滿20歲顧客時應落實販菸「問（問年齡）、看（看證件）、停（拒絕販售）」3步驟，請販賣菸品商家加強員工法規認知訓練。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

制服 檳榔 衛生局

