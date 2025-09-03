企業送暖 台灣人壽捐300萬助嘉義縣災後重建

丹娜絲颱風與0728西南氣流豪雨造成嘉義縣多處災損，縣府持續進行災後重建作業，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司今天捐贈新台幣300萬元，支援嘉義縣重建。

中信金控投資長暨台灣人壽金融投資總處總處長謝壯堃今天在民進黨立委蔡易餘陪同下拜會嘉義縣長翁章梁，捐贈300萬元以支援相關災後重建事宜，翁章梁感謝企業善盡社會責任，為社會注入暖心力量。

謝壯堃致詞說，台灣人壽104年起推動微型保險計畫，挹注嘉義縣低收、中低收、弱勢兒少及特殊境遇家庭16歲至65歲族群，迄今幫助6.7萬人次。此次災後捐款，期盼透過實際行動啟動善的循環，與地方共同努力。

嘉義縣社會局表示，感謝台灣人壽支持災後重建，該善款將依「專款專用」原則，優先用於受災戶生活扶助與家園修繕，並持續盤點各鄉鎮實際需求，落實災後關懷與重建，協助民眾恢復生活。