嘉義市購物節「買千送百」回收發票突破2.6億元

嘉義市政府為刺激在地經濟，自8月1日推出市民專屬「滿千送百」補助活動，凡嘉義市民持稅籍於嘉義市店家消費滿1,000元的發票即可兌換現金100元，兌換活動受到市民熱烈迴響，活動開跑僅32天，補助金總額2,500萬元，於9月1日全數發完。

滿千送百9月1日第一位成功換到補助金的蘇小姐分享，凌晨3點半就來排隊。她去年知道活動時已經錯過，因此今年特別積極關注，活動期間總共在嘉義市消費30多萬元，滿千送百沒換完的發票會繼續消費參加購物節抽獎。蘇小姐也特別讚許嘉義市府服務好，會事先協助民眾確認發票非常貼心。最後一位兌領民眾林小姐則分享，她已經連續三年參加滿千送百活動，今年原本是候補第27位希望渺茫，沒想到最後竟然能成功兌換，感到非常驚喜與開心。接下來她也會繼續參加購物節發票登錄活動，希望靠著這股氣把百萬汽車抽回家！

建設處處長呂獎慧表示，今年是嘉義市連續第5年辦理「滿千送百」，單就滿千送百活動累計回收發票金額就突破2.6億元，以2,500萬的預算刺激10倍的消費量，同時這些發票將全數捐贈社福機構，讓市民在領取現金的同時，也能一起做愛心。活動服務今年再度升級，包含「線上預約」、「紙本發票事先檢核」與「雲端發票操作教學」，讓兌換更快速便利，廣受好評。

購物節的抽獎活動同樣買氣驚人，發票登錄金額在活動開跑剛滿兩個月就已突破6億元大關！距突破5億大關竟然只花6天時間，這次登錄破6億的幸運兒，是來自嘉義市的一位民眾，他剛在好市多購入一臺大金冷氣，結帳後順手登錄發票，竟然成為「破億加碼獎」得主，抱回 6,600 元紅包。得主笑著分享：「這是我第一次參加嘉義市購物節，以前都知道有活動，但都沒參與。沒想到一參加就中獎，買冷氣是為了消暑，沒想到還替自己贏得一筆獎金！」

嘉義市政府提醒，民眾只要加入嘉義市購物節LINE官方帳號登錄發票，金額累積滿 500 元即可獲得一次抽獎機會，每人最多可獲 200 次，頭獎為百萬名車一輛、特獎為百萬現金一名，今年購物節活動到10/12(發票登錄截止日為10/14)，每週都有週週抽1萬現金及各項大獎，誠摯邀請全國民眾在中秋連假與雙十國慶前把握機會來嘉消費，趕快把發票登錄起來，越早登錄越多中獎機會。

