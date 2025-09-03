快訊

臺南市紀念鄭成功401年聖誕系列活動9/4登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
為響應延平王鄭成功401年聖誕暨秋祭大典系列活動，臺南市政府攜手民間團體共同推動多元文化慶典，系列活動將於9月4日起展開。

南市府文化局指出，在16、17世紀大航海時代，東亞能與西方航海勢力抗衡的正是鄭芝龍、鄭成功一脈的海上力量。鄭成功不僅在東西方交流史上具有重要地位，也因母親為日本人，使台南與日本平戶市有深厚淵源，多年來保持互訪交流，平戶市長每年4月率團來台參加祭典，7月則由台南市政府代表團回訪平戶。去年台南400年恰逢鄭成功誕辰400年，這段歷史巧合別具意義。今年401年聖誕，市府也期待透過各界文化交流，讓鄭成功的冒險精神與歷史價值持續在東亞與世界舞台發光。

鄭成功祖廟成功青年會表示，今年系列活動自9月4日起連續三天於祖廟舉行，其中「成功新世代嘉年華市集」將於9月6日週末登場，為活動一大亮點。市集由青年會會長暨楷爾集團董事長莊嚴與青年會執行長鄭乃誠策劃，內容包括新世代樂團演出、川劇變臉表演及台南特色文化市集，融合青年創意與傳統精神，期盼吸引更多青年市民與遊客參與，進一步提升台南文化觀光能見度。

財團法人鄭成功祖廟團隊表示，在傳統祀典之外，也希望透過年輕化活動形式，讓更多人了解鄭成功的歷史事蹟與精神內涵，並將其忠孝節義與文化故事持續傳承，成為全民共享的歷史資產。

南市府強調，鄭成功祖廟是鄭氏來台後首座家廟，承載開台歷史意義。每年農曆七月十四日舉辦的聖誕紀念活動，不僅彰顯延平王忠孝節義精神，更是台南重要的文化資產。今年適逢401年聖誕，市府樂見民間團體投入策辦，並持續提供協助。同時，本次活動也融入公共議題宣導，包括國民年金權益與防詐騙意識，期盼透過文化祭平台，深化市民對公共議題的理解，讓傳統祭典兼具教育、觀光與社會意義。

