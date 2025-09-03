安平魚市場重建不能拖 林俊憲疾呼公共安全第一
台南安平魚市場因鹽分侵蝕等多種因素影響，出現水泥剝落、鋼筋裸露、柱體龜裂。經結構工程技師公會鑑定，確認氯離子含量過高、耐震性不足，須拆除重建。立委林俊憲今邀漁業署副署長陳建佑及多名議員會勘，強調平魚市場重建不能再拖，呼籲市府加快規畫與提報時程，並盼漁業署盡快核定相關經費。
農業局表示，目前已完成先期規畫初稿審查，預計今年 9 月送交漁業署，爭取後續重建經費，並強調將結合安平港觀光、漁業與文化底蘊，打造符合國際級標準的現代化魚市場。
今天會勘的除陳建佑，還有農業局副局長吳威達、台南市區漁會理事長方裕豐、市議員李啟維、黃麗招、林依婷。林俊憲說，公共安全第一，改建刻不容緩，去年已爭取補助 300 萬元前期規畫經費，未來新市場將納入 漁獲拍賣與處理區將導入「漁貨不落地」、「潔淨海水供應」以及「食品安全管制系統HACCP」，提供攤商及消費者明亮整潔的交易環境。同時，為提升市場營運效能與漁貨保鮮能力，規畫增設製冰廠、冷鏈設備及貨車停車區改善，優化動線並增加容量，減少車輛壅塞，提升漁貨運輸效率。
南市區漁會林鈺昕總幹事也指出，市場老舊確實影響交易安全，支持重建，但也擔心重建期間影響生計，盼市府在規畫過程中廣納漁民意見，務必加快腳步優先完成中繼魚貨拍賣市場興建，兼顧公共安全與攤商生計，讓市民能安心選購新鮮魚貨
林俊憲強調，安平漁港是府城發展的起點，安平魚市場重建是漁民長年期盼，也是城市發展關鍵，中央地方應全力合作，讓安平魚市盡快改頭換面，未來市場重建應融入港區特色，並與已動工的跨港大橋景觀呼應，才能展現安平的歷史意義與發展價值。改善設施將確保漁業經營更加現代化，並結合觀光及教育功能，讓安平魚市場不只是交易場域，更是安平的新亮點
