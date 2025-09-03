快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山部落鄒年慶將登場 邀范逸臣、戴愛玲壓軸演出

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山部落鄒年慶將登場，阿里山國家風景區管理處今舉辦啟動記者會。圖／阿管處提供
阿里山部落鄒年慶將登場，阿里山國家風景區管理處今舉辦啟動記者會。圖／阿管處提供

2025阿里山部落鄒年慶將登場，10月3日起由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，9大部落都推出年度主題活動，阿里山國家風景區管理處今舉辦啟動記者會，11月1、2日「muni音樂季」將由歌手范逸臣與戴愛玲壓軸演出，邀請遊客深度體驗鄒族傳統文化。

阿里山鄒年慶10月3日至5日由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，緊接10月25、26日鄒族傳統婚禮「阿里山生命豆季」，11月1、2日樂野部落「樂野產業節」，11月8日來吉部落「來吉感恩祭」，11月29、30日茶山部落「hufu涼亭節」、達邦及特富野部落「生活cou季」。

阿里山管理處表示，11月1、2日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦「muni音樂季」樂舞交流活動，今年首次以原民打擊樂為核心亮點，邀請來自全台頂尖原住民族團隊齊聚一堂，透過原始而純粹的打擊聲響，融合原民古謠與律動舞蹈，帶領觀眾感受不一樣的muni音樂季。

「muni音樂季」首日將舉辦第2屆獨立樂團創作大賞，全台各地原民樂團將齊聚優格哇舒劇場競賽，唱出族語韻律與部落文化真實情感，今年邀請歌手范逸臣與戴愛玲擔綱壓軸演出，也推出部落聯名合作，由逐鹿表演藝術團及Resonance留聲樂團跨界共演。

此外，新美部落在11月至隔年2月舉辦「新美苦茶油節」，12月6、7日逐鹿部落「逐鹿分享節」，隔年4月還有里佳部落「里佳螢火蟲季」，邀請國內外遊客在秋冬豐收之際「鄒」進部落，品嚐原鄉風味、體驗部落智慧、聆聽族語歌謠，感受「慢遊阿里山」深度魅力。

阿里山鄉長高瑞芳說，山區道路修復完成，所有通行設施都恢復正常，確保遊客能夠順利進出。隨著秋季的到來，氣候逐漸轉涼，正是前來山區旅遊的最佳時節，阿里山部落鄒年慶不僅是個欣賞美麗自然景色的好時機，也是探索阿里山文化和鄒族傳統的絕佳機會。

阿里山部落鄒年慶將登場，11月1、2日muni音樂季將邀歌手范逸臣、戴愛玲壓軸演出。圖／阿管處提供
阿里山部落鄒年慶將登場，11月1、2日muni音樂季將邀歌手范逸臣、戴愛玲壓軸演出。圖／阿管處提供

音樂 鄒族 阿里山

延伸閱讀

阿里山雨量2個月累計爆棚直追莫拉克 仁義潭、蘭潭水庫蓄滿豐水溢流

曾國城狂讚「日落大道」！聶雲驚嘆：被莎拉布萊曼打到

彭佳慧認了！天分年輕時已用完 現在只能靠後天努力

戴愛玲搭檔小賴變身愛情顧問 蔡旻佑自曝從不主動

相關新聞

影／台南公車路網重整首條101通車 黃偉哲：明年拚捷運動工

台南市府推動市區公車路網重整，市長黃偉哲今宣布首條「101都會公車」9月3日啟航。此路線行經東區、北區、中西區、南區及高...

風災後海派嘉鄉味千人宴網路報名秒殺 布袋鎮公所加碼50桌

7月6日丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋鎮，釀沿海慘重災情，災後復原，布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其...

歷史不能被抹滅！抗日戰神薛岳隱居嘉義故居 後人擬改建紀念館

今逢對日抗戰勝利80周年，中共在北京舉行盛大閱兵，宣示其「主導抗戰」歷史論述。但當年在大陸抗日作戰的中華民國將領，被譽為...

安平魚市場重建不能拖 林俊憲疾呼公共安全第一

台南安平魚市場因鹽分侵蝕等多種因素影響，出現水泥剝落、鋼筋裸露、柱體龜裂。經結構工程技師公會鑑定，確認氯離子含量過高、耐...

阿里山部落鄒年慶將登場 邀范逸臣、戴愛玲壓軸演出

2025阿里山部落鄒年慶將登場，10月3日起由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，9大部落都推出年度主題活動，阿里山國家風景...

南市被批都更落後 市府澄清…用此方式讓危老核准率六都第一

台南市屋齡30年以上建物已逾43萬戶，占比57.7%，六都中僅次於北市。都發局表示，南市採「都市更新與危老重建並行」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。