阿里山部落鄒年慶將登場 邀范逸臣、戴愛玲壓軸演出

2025阿里山部落鄒年慶將登場，10月3日起由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，9大部落都推出年度主題活動，阿里山國家風景區管理處今舉辦啟動記者會，11月1、2日「muni音樂季」將由歌手范逸臣與戴愛玲壓軸演出，邀請遊客深度體驗鄒族傳統文化。

阿里山鄒年慶10月3日至5日由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，緊接10月25、26日鄒族傳統婚禮「阿里山生命豆季」，11月1、2日樂野部落「樂野產業節」，11月8日來吉部落「來吉感恩祭」，11月29、30日茶山部落「hufu涼亭節」、達邦及特富野部落「生活cou季」。

阿里山管理處表示，11月1、2日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦「muni音樂季」樂舞交流活動，今年首次以原民打擊樂為核心亮點，邀請來自全台頂尖原住民族團隊齊聚一堂，透過原始而純粹的打擊聲響，融合原民古謠與律動舞蹈，帶領觀眾感受不一樣的muni音樂季。

「muni音樂季」首日將舉辦第2屆獨立樂團創作大賞，全台各地原民樂團將齊聚優格哇舒劇場競賽，唱出族語韻律與部落文化真實情感，今年邀請歌手范逸臣與戴愛玲擔綱壓軸演出，也推出部落聯名合作，由逐鹿表演藝術團及Resonance留聲樂團跨界共演。

此外，新美部落在11月至隔年2月舉辦「新美苦茶油節」，12月6、7日逐鹿部落「逐鹿分享節」，隔年4月還有里佳部落「里佳螢火蟲季」，邀請國內外遊客在秋冬豐收之際「鄒」進部落，品嚐原鄉風味、體驗部落智慧、聆聽族語歌謠，感受「慢遊阿里山」深度魅力。