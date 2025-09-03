南市被批都更落後 市府澄清…用此方式讓危老核准率六都第一

台南市屋齡30年以上建物已逾43萬戶，占比57.7%，六都中僅次於北市。都發局表示，南市採「都市更新與危老重建並行」政策作為，積極鼓勵市民依需求選擇合適途徑辦理老屋翻新或重建。截至2024年危老重建已受理406件、核准400件，核准率98.5%，居六都之首。

台南審計處指市平均屋齡34.24年，高於全台平均33年，而耐震能力不佳的磚、木、石造和加強磚造等建物結構占比高於全台平均，且都更進度明顯落後。都發局表示，因為老屋占比率高，為有效改善居住安全與城市老舊結構問題，採取「都市更新與危老重建並行」政策作為，積極鼓勵市民依需求選擇合適途徑辦理老屋翻新或重建。

也考量台南多為透天住宅，危老重建具有審查程序簡化、核准速度快、基地限制少等特性，更能因應多數市民需求，因此部分原規畫以都更方式辦理的案件，會依民眾意願與實際需求轉軌至危老重建。截至去年底止，危老重建已受理406件、核准400件，核准率近99%。

都發局強調，台南市因案制宜改善老舊建築，依建築狀況採取都更重建、整建維護或危老重建等多元方式辦理。其中，依據中央都市更新案件統計，台南都市更新整建維護案件82案，為全國之冠，顯示南市改善老舊建築成效卓越。另，考量重建型都市更新案件涉及財務規畫、市場行情等因素，推動難度較高，建議民眾採雙軌策略，同步評估都更及危老重建，選擇具可行性的最佳方案。

都發局指出，協助國公有土地推動公辦都更計有精忠二村、平實營區等公辦都更案，透過都更捐贈台南社宅及協助興闢公共設施，節省公帑約200億元，不但實現公共利益，也強化都市更新制度及配套措施。