快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

南市被批都更落後 市府澄清…用此方式讓危老核准率六都第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市老屋多，市府力推危險老房子重建，老屋重建核准率六都第一。聯合報系資料照片
台南市老屋多，市府力推危險老房子重建，老屋重建核准率六都第一。聯合報系資料照片

台南市屋齡30年以上建物已逾43萬戶，占比57.7%，六都中僅次於北市。都發局表示，南市採「都市更新與危老重建並行」政策作為，積極鼓勵市民依需求選擇合適途徑辦理老屋翻新或重建。截至2024年危老重建已受理406件、核准400件，核准率98.5%，居六都之首。

台南審計處指市平均屋齡34.24年，高於全台平均33年，而耐震能力不佳的磚、木、石造和加強磚造等建物結構占比高於全台平均，且都更進度明顯落後。都發局表示，因為老屋占比率高，為有效改善居住安全與城市老舊結構問題，採取「都市更新與危老重建並行」政策作為，積極鼓勵市民依需求選擇合適途徑辦理老屋翻新或重建。

也考量台南多為透天住宅，危老重建具有審查程序簡化、核准速度快、基地限制少等特性，更能因應多數市民需求，因此部分原規畫以都更方式辦理的案件，會依民眾意願與實際需求轉軌至危老重建。截至去年底止，危老重建已受理406件、核准400件，核准率近99%。

都發局強調，台南市因案制宜改善老舊建築，依建築狀況採取都更重建、整建維護或危老重建等多元方式辦理。其中，依據中央都市更新案件統計，台南都市更新整建維護案件82案，為全國之冠，顯示南市改善老舊建築成效卓越。另，考量重建型都市更新案件涉及財務規畫、市場行情等因素，推動難度較高，建議民眾採雙軌策略，同步評估都更及危老重建，選擇具可行性的最佳方案。

都發局指出，協助國公有土地推動公辦都更計有精忠二村、平實營區等公辦都更案，透過都更捐贈台南社宅及協助興闢公共設施，節省公帑約200億元，不但實現公共利益，也強化都市更新制度及配套措施。

都市更新 公辦都更

延伸閱讀

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

南市成立第五處社區心理衛生中心 服務7行政區35萬人口

影／南市校園健康主播比賽 不敢開口的話題也可以這麼輕鬆

相關新聞

影／台南公車路網重整首條101通車 黃偉哲：明年拚捷運動工

台南市府推動市區公車路網重整，市長黃偉哲今宣布首條「101都會公車」9月3日啟航。此路線行經東區、北區、中西區、南區及高...

風災後海派嘉鄉味千人宴網路報名秒殺 布袋鎮公所加碼50桌

7月6日丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋鎮，釀沿海慘重災情，災後復原，布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其...

歷史不能被抹滅！抗日戰神薛岳隱居嘉義故居 後人擬改建紀念館

今逢對日抗戰勝利80周年，中共在北京舉行盛大閱兵，宣示其「主導抗戰」歷史論述。但當年在大陸抗日作戰的中華民國將領，被譽為...

阿里山部落鄒年慶將登場 邀范逸臣、戴愛玲壓軸演出

2025阿里山部落鄒年慶將登場，10月3日起由山美部落「山美寶島鯝魚節」開幕，9大部落都推出年度主題活動，阿里山國家風景...

南市被批都更落後 市府澄清…用此方式讓危老核准率六都第一

台南市屋齡30年以上建物已逾43萬戶，占比57.7%，六都中僅次於北市。都發局表示，南市採「都市更新與危老重建並行」政策...

影／華山今帶長輩登台南市區第一高峰桂子山 91歲翁臉不紅氣不喘

華山基金會南區愛心天使站在地服務19年，今在水交社文化園區舉辦「銀齡向上‧登頂桂子山健行活動」，20多名老人家登市區海拔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。