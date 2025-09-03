影／華山今帶長輩登台南市區第一高峰桂子山 91歲翁臉不紅氣不喘

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
華山基金會南區愛心天使站舉辦桂子山健行活動，91歲孫兆祥爺爺，臉不紅、氣不喘走上峰頂，仍是「一尾活龍」。記者鄭惠仁／攝影
華山基金會南區愛心天使站在地服務19年，今在水交社文化園區舉辦「銀齡向上‧登頂桂子山健行活動」，20多名老人家登市區海拔最高的桂子山，俯瞰市區美景，也留下生命力見證。其中年齡最大的91歲孫兆祥爺爺，臉不紅、氣不喘走上峰頂，仍是「一尾活龍」。

華山基金會南區愛心天使站表示，19年陪伴逾359位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，為感謝在地長期支持的善士、義工們，舉辦桂子山健行活動。參與長輩中，71歲的王奶奶中風後行動不便，生活靠華山義工陪伴排解孤獨，參加每場華山活動。她說，「就算走得慢，我也要走在大家中間，這裡不會孤單。」

天使站表示，對王奶奶等長輩而言，這次桂子山健行不僅是運動，更是心靈里程碑，每一步都象徵著戰勝身體限制與生活困境的勇氣。桂子山有「汐見之丘」之稱，海拔29.5公尺，是南區少數保存的自然小丘，全程路線平緩，特別適合銀髮長輩。

健行活動由帶動操熱鬧展開，沿途設置多位義工攙扶陪走，讓長輩沿途瀏覽歷史軍事碉堡與豐富自然生態，並協助長輩拍照留念，完成歷史巡禮與登頂壯舉。全程由老師林明煙解說導覽、南廠保敬堂螢火蟲愛心會陪伴，並有好好健康餐食東區裕信店提供愛心餐盒，讓長輩們不僅走得安心，更帶著驕傲與榮耀回家。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本郷本土老人」理念，已在台澎金馬成立401個愛心天使站，服務近3萬位三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務。台南南區愛心天使站愛心專線(06)214-4165黃站長。

華山基金會南區愛心天使站在地服務19年，今在水交社文化園區舉辦「銀齡向上‧登頂桂子山健行活動」。記者鄭惠仁／攝影
華山基金會南區愛心天使站在地服務19年，今在水交社文化園區舉辦「銀齡向上‧登頂桂子山健行活動」，老人家登上山頂，俯瞰市區美景。記者鄭惠仁／攝影
