成大醫院直通高雄茄萣 台南原1路公車轉型101都會公車今開駛

台南市推動市區公車路網重整，原有1路公車今年8月正式轉型為「101都會公車」，今由市長黃偉哲宣布上路開駛，且路線將從台南市區開往高雄茄萣，串聯醫院、學校、火車站及購物景點，可望成為市民日常通勤、就醫與休閒的新選擇。

黃偉哲說，101都會公車上路象徵市區公車路網重整邁入新階段，且新路線以高運量、大型車輛與密集班次為特色，行經南區、喜樹、灣裡至高雄茄萣等，沿途包含成大醫院、台南車站、南一中等重要據點，便利市民通勤與就醫。

他強調，101路公車規畫依據過去運量與實際需求調整，主要行駛在交通主要幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次的公共運輸服務網絡；目前市府也正全力推動捷運系統，目標爭取於明年動工，強化台南整體交通建設，提升運輸服務品質。

交通局提到，面對全國大客車駕駛人力短缺的挑戰，市府近年來積極推動市區公車路網重整計畫，透過優化路線及引進新業者，為公車服務注入新動能，而今年截至8月底已新闢3條路線並完成8條路線調整與增班，市區公車運量已較去年同期成長7%。

交通局說明，101路公車起迄點由台南火車站延伸至成大醫院，並在尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康站，路線沿途經過市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光需求。