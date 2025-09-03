聽新聞
0:00 / 0:00
成大醫院直通高雄茄萣 台南原1路公車轉型101都會公車今開駛
台南市推動市區公車路網重整，原有1路公車今年8月正式轉型為「101都會公車」，今由市長黃偉哲宣布上路開駛，且路線將從台南市區開往高雄茄萣，串聯醫院、學校、火車站及購物景點，可望成為市民日常通勤、就醫與休閒的新選擇。
黃偉哲說，101都會公車上路象徵市區公車路網重整邁入新階段，且新路線以高運量、大型車輛與密集班次為特色，行經南區、喜樹、灣裡至高雄茄萣等，沿途包含成大醫院、台南車站、南一中等重要據點，便利市民通勤與就醫。
他強調，101路公車規畫依據過去運量與實際需求調整，主要行駛在交通主要幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次的公共運輸服務網絡；目前市府也正全力推動捷運系統，目標爭取於明年動工，強化台南整體交通建設，提升運輸服務品質。
交通局提到，面對全國大客車駕駛人力短缺的挑戰，市府近年來積極推動市區公車路網重整計畫，透過優化路線及引進新業者，為公車服務注入新動能，而今年截至8月底已新闢3條路線並完成8條路線調整與增班，市區公車運量已較去年同期成長7%。
交通局說明，101路公車起迄點由台南火車站延伸至成大醫院，並在尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康站，路線沿途經過市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光需求。
南市公運處表示，101都會公車每天班次增加至88班，其中38班延駛至永康地區，尖峰時段班距縮短至10至20分鐘、離峰時段為20至30分鐘，進一步提升服務品質與搭乘便利性；後續還有102至107路公車，將陸續上路營運為民眾服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言