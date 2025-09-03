影／台南公車路網重整首條101通車 黃偉哲：明年拚捷運動工

台南市府推動市區公車路網重整，市長黃偉哲今宣布首條「101都會公車」9月3日啟航。此路線行經東區、北區、中西區、南區及高雄茄萣區，串聯醫院、學校、火車站及購物景點，每天88班次，為市民日常通勤、就醫與休閒提供更便利的選擇。交通局表示，都會公車通車是補上路網重整最後一塊拼圖。

黃偉哲表示，101都會公車的通車，象徵市區公車路網重整邁入新階段。新路線以高運量、大型車輛與密集班次為特色，主要行駛於交通主要幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次的公共運輸服務網絡。

此路線串聯南區、喜樹、灣裡至高雄茄萣，並連接成大醫院、永康總圖與台南車站，不僅市民通勤與就醫方便，茄萣地區的學生若要前往南一中或市區學校，也可透過單一路線直達，既節省時間並提升效率。通車後，將成為南北向重要交通動脈，提升市民通勤效率與便利性。

黃偉哲也特別強調，市府正全力推動捷運系統，拚明年動工；另立體停車場在他初上任僅3座現在已有13座，另有2座規畫。

交通局長王銘德指出，面對全國大客車駕駛人力短缺的挑戰，南市府積極推動市區公車路網重整計畫，透過優化路線及引進新業者，為公車服務注入新動能，到上月止，已新闢3條路線並完成8條路線調整與增班，使得市區公車運量較去年同期成長7%，經排除萬難，都會公車101路上線後，接續還有102至107路將陸續上路營運。這也是繼郊區小黃公車、新興社區厝邊公車、市區首創9人小巴後，再補上路網重整最後一塊拼圖

「101都會公車」原為1路公車，將起迄點由台南火車站延伸至成大醫院，並在尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康場站，路線沿途經過市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光需求。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，101都會公車每日班次增加至88班，其中38班延駛至永康地區，尖峰時段班距縮短至10至20分鐘、離峰時段為20至30分鐘，省時又方便。建議大家踴躍使用市民卡與TPASS月票，最低每月299元即可無限次搭乘大台南公車所有路線。