港馬百萬網紅跨國行銷加持 西拉雅觀光圈進軍國際旅遊市場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
馬來西亞網紅Miki（右）與閨蜜漫步曾文水庫秘境，沉浸於西拉雅湖光山色間，大自然療癒與放鬆的氛圍。圖／西拉雅風管處提供
馬來西亞網紅Miki（右）與閨蜜漫步曾文水庫秘境，沉浸於西拉雅湖光山色間，大自然療癒與放鬆的氛圍。圖／西拉雅風管處提供

根據觀光署統計，2024年來台旅客港澳地區超過110萬人次，顯見短程市場復甦迅速，為強化國際引客力道，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推動「跨國行銷與新媒體擴散」策略，近期邀請香港與馬來西亞網紅來台踩線，提升大西拉雅觀光圈在國際旅遊市場能見度。

西拉雅風管處表示，去年港澳地區來台旅客逾110萬人次，馬來西亞旅客則突破近50萬人次，穩居東南亞前三大客源國，消費力與停留天數均優於平均，深具拓展潛力，因此，今年邀請百萬粉絲的「香港網紅Jonas」與「馬來西亞知名旅遊網紅Miki」來台踩線。

西拉雅風管處說，踩線遊程以「仙境西拉雅」觀光品牌為主，分別聚焦農遊文創、美食體驗、自然景觀與養生溫泉等豐富內容，其中，網紅Jonas走訪瓜瓜園地瓜生態故事館、新化果菜市場與體驗手摘水果等，同時參觀東山十果文創園區、烏樹林糖廠、蓮合國白河休閒園區及強尼甜點工藝，體驗「從農田到餐桌、從工藝到創意」的旅遊首選。

來自馬來西亞的Miki則以「閨蜜之旅」打開秘境旅程，入住儷景溫泉會館、歐都納山野渡假村等特色住宿，探索中埔紅瓦貓、曾文水庫和平社區漂流木提琴村、築夢森居、瓦樣山巷、鈴蘭碗粿及臉盆砂鍋魚頭等店，深度體驗南部專屬的療癒與大自然永續之美，呼應馬來西亞市場對「深度慢遊」與「社群分享」的偏好。

西拉雅風管處指出，大西拉雅觀光圈成立以來，以分眾市場行銷，透過持續性分享打造旅遊產品特色，整合國內外組團社、地接社、旅遊體驗平台及社群網紅與名人，帶動國際市場引客人潮，將西拉雅特色推廣至港澳與馬來西亞，創造跨國觀光效益。

香港網紅Jonas走訪西拉雅驚喜探索農遊文化，體驗多元旅遊風貌。圖／西拉雅風管處提供
香港網紅Jonas走訪西拉雅驚喜探索農遊文化，體驗多元旅遊風貌。圖／西拉雅風管處提供
馬來西亞網紅Miki（右）親手體驗西拉雅檳榔染布工藝，感受天然植物色彩帶來的永續魅力。圖／西拉雅風管處提供
馬來西亞網紅Miki（右）親手體驗西拉雅檳榔染布工藝，感受天然植物色彩帶來的永續魅力。圖／西拉雅風管處提供

網紅 馬來西亞

