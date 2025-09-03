快訊

風災後海派嘉鄉味千人宴網路報名秒殺 布袋鎮公所加碼50桌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其中重頭戲「海派嘉鄉味」千人宴，以布袋在地漁農特產入菜。圖／嘉縣府提供
布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其中重頭戲「海派嘉鄉味」千人宴，以布袋在地漁農特產入菜。圖／嘉縣府提供

7月6日丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋鎮，釀沿海慘重災情，災後復原，布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其中重頭戲「海派嘉鄉味」千人宴，以布袋在地漁農特產入菜，1桌只要新台幣4500元，推出的100桌昨天下午開放線上訂桌，短短3小時就被秒殺。布袋鎮長蔡瑋傑說，民眾反應熱烈，將再加碼50桌，但僅限布袋鄉親預訂。

布袋鎮公所昨天在縣府舉辦宣傳記者會，特別邀請歌手陳怡婷站台代言，她現場獻唱「簡單就好」，寓意布袋新鮮食材只需簡單調味，就能展現海口最真實的美味。同場，總鋪師林茂欽指導縣長翁章梁虱目魚肚，現場香氣四溢，翁章梁笑說，「自己煎的更好吃」，並把料理成果吃得一乾二淨。

蔡瑋傑表示，布袋擁有全台約2成龍虎石斑魚苗、7成台灣鯛魚苗，以及高達8成老菜脯產量，都是當地特色農漁產。這次千人宴特別將這些食材融入菜色，讓民眾在餐桌上就能嘗盡布袋的豐饒滋味。他強調，雖然丹娜絲颱風重創沿海，造成虱目魚大量死亡、價格飆升，但為了推廣布袋在地海味，千人宴仍維持每桌4500元，堪稱「超高CP值」。

千人宴菜單豐富，包括清蒸龍虎石斑、絲瓜蛤蜊、虱目魚雙饗牛奶鍋、烏魚子油飯、糖醋台灣鯛、冰鎮白蝦、老菜脯雞湯、鹽瓜虱目魚肚，以及茶碗蒸虱目魚丸等佳餚。翁章梁受訪說，「要在別的地方找到這麼實惠又澎湃海鮮桌菜，幾乎不可能！」布袋「海味嘉年華」已成為年度指標活動，每年推出千人宴，桌數都在短時間內秒殺一空。除享用佳餚，現場還有表演與創意活動，讓民眾不僅吃得盡興，也能深度體驗嘉義沿海的熱情人情味。

今年活動特別強調「辦桌文化」結合「觀光振興」，在地民眾與外地遊客齊聚布袋，共同品嘗來自海口最鮮美饗宴。翁章梁邀請成功訂桌朋友務必準時到場，享受料理，支持地方產業，共同見證布袋災後復原力與活力。

嘉縣布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其中重頭戲「海派嘉鄉味」千人宴昨天下午開放線上訂桌，短短3小時秒殺。圖／嘉縣府提供
嘉縣布袋鎮公所定10月4日在高跟鞋教堂盛大舉辦「海味嘉年華」，其中重頭戲「海派嘉鄉味」千人宴昨天下午開放線上訂桌，短短3小時秒殺。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁參加布袋鎮公所昨天在縣府舉辦的「海味嘉年華」宣傳記者會，手拿肥美虱目魚，歡迎大家參加「海派嘉鄉味」千人宴。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁參加布袋鎮公所昨天在縣府舉辦的「海味嘉年華」宣傳記者會，手拿肥美虱目魚，歡迎大家參加「海派嘉鄉味」千人宴。圖／嘉縣府提供

