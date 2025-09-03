快訊

歷史不能被抹滅！抗日戰神薛岳隱居嘉義故居 後人擬改建紀念館

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
薛岳來台後擔任國民大會代表、總統府戰略顧問、光復大陸設計研究委員會主任委員等職，此照為1967年主持光復大陸設計委員會14次大會會議。本報資料照
今逢對日抗戰勝利80周年，中共在北京舉行盛大閱兵，宣示其「主導抗戰」歷史論述。但當年在大陸抗日作戰的中華民國將領，被譽為「抗日戰神」的國軍陸軍一級上將薛岳，卻在台灣逐漸淡出社會記憶。他來台退休後選擇隱居嘉義縣竹崎鄉，長居逾一甲子，1998年以103歲高齡辭世，如今因抗戰周年紀念，他的身影與故居再度受到關注。

嘉義市退休文化局長賴萬鎮指出，歷史不能被抹滅，薛岳在中國戰場上的抗日功績舉世矚目，尤其三度長沙大捷重創日軍，對抗戰勝利貢獻卓著。然而，因與蔣介石派系有所齟齬，加上不願爭奪權力，來台後選擇退隱嘉縣竹崎鄉山林，將故居命名為「忠恕邨」，保持低調生活。

賴萬鎮說，時代更迭，台灣社會對抗戰歷史詮釋轉移焦點，國民黨史觀強調抗戰榮耀，民進黨凸顯本土政權與戰後發展，賴清德總統軍人節談話以「終戰」替代「抗戰」，與北京強調中共領導抗戰敘事鮮明對比，抗戰勝利80周年，薛岳故事不僅是其隱退選擇，也象徵兩岸歷史記憶分歧，他的故居「忠恕邨」若能轉型紀念館，將成為銜接歷史與現代重要據點，提醒世人銘記這位抗日名將戰功與精神。

坐落竹崎高中旁的薛岳故居，庭園綠意盎然，平時大門深鎖，外界少有窺見。近年曾出現以「忠恕邨」名義推動社區別墅開發的廣告，但目前未見實際施工。薛家後人表示，計畫仍在規畫中，未來將結合透天別墅銷售與紀念館設置，讓後人得以追思這位抗戰名將。

地方耆老回憶，早年只要見到憲兵站崗，便知薛將軍要出門。他在竹崎生活簡樸，宅內9間房間一律大小相同，僅容一床、一桌與衣櫃，展現革命軍人本色。薛岳一生清廉，過世後家屬整理遺物，僅留下青天白日勳章與美國杜魯門總統頒授的「自由勳章」兩項最珍貴的紀念。

薛岳原籍廣東韶關，與竹崎鄉山水景致相似，因此選擇此地終老。他與3位弟弟同為國軍將領，並育有9名子女，家國情懷深植後代。其在第三次長沙會戰中，創立「天爐戰法」，成功殲滅上萬日軍，被譽為盟軍在珍珠港事件後最重要的勝利之一。

被譽為「抗日戰神」的國軍陸軍一級上將薛岳，來台退休後隱居嘉義縣竹崎鄉，長居逾一甲子，1998年以103歲高齡辭世，因抗戰80周年紀念，他的身影與故居再度受到關注。記者魯永明／攝影
被譽為「抗日戰神」的國軍陸軍一級上將薛岳，來台後選擇隱居嘉義縣竹崎鄉，長居逾一甲子，1998年以103歲高齡辭世，因抗戰80周年紀念，他的身影與故居再度受到關注。記者魯永明／攝影
一級上將薛岳生平獲頒勳章十餘枚，下方正中間即為民間傳說是免死金牌的青天白日勳章。本報資料照
