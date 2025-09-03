聽新聞
拚災後振興！台南、嘉義推辦桌 海味對決
先前丹娜絲颱風及連續大雨衝擊雲嘉南，災後拚產業振興，台南、嘉義縣都推出海鮮辦桌，每桌不到5千元；南市府先前推出市場和夜市的吉祥物菜奇鴨、夜奇鴨，大受歡迎，將推周邊產品；雲林11月辦5天台灣咖啡節，逾百家業者參與。
台南、嘉義沿海養殖虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤等，風災導致產量減少，南縣區漁會仍籌辦「台南鱻魚產業文化節」，27日於將軍漁港登場，此活動每年都規畫1桌10道漁特產品的饗宴，開放訂桌，今年菜色市價約6500元，打7折以4200元推廣，即起至10日開放訂購，共準備60桌、每人限訂2桌。
嘉縣布袋鎮公所規畫10月4日中秋節連假首日，在高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集、手作，還席開百桌千人海味饗宴，縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑宣傳指出，菜色包括清蒸龍虎石斑、虱目魚雙饗牛奶鍋、烏魚子油飯、鹽瓜虱目魚肚等，10人一桌僅4500元，即日起開放預訂。
雲林縣主辦的台灣咖啡節今年邁入第23屆，11月1和2日、7至9日，為期5天在古坑綠色隧道登場，縣長張麗善昨到斗六圖南咖啡故事館宣布活動內容，以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市咖啡品牌、逾百家業者參與，還有「集章成香・啟動咖啡旅圖」數位集章活動開跑，超過40間雲林特色咖啡館參與，集滿印章可兌換咖啡節限定試飲杯。
另，台南市長黃偉哲日前和夜奇鴨到夜市，人氣爆棚。市場處表示，民眾與夜奇鴨合影上傳社群平台，並點讚臉書「台南市市場巡禮」，可獲抽獎資格。正辦理菜奇鴨與夜奇鴨商標註冊，將與廠商合作生產周邊商品，最快年底或明年初可量產。
