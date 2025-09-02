快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

台南推廣種植節水雜糧 蕎麥蛋黃酥搶攻中秋市場

中央社／ 台南2日電

台南市政府配合中央推廣種植節水雜糧作物，其中以自然栽培法種植蕎麥，建立穩健契作模式並開發多種農特產品，在中秋檔期推出蛋黃酥等糕餅禮盒，盼爭取更多消費者認同。

台南市政府農業局今天在玉井區蕎麥探索館辦理黃金蕎麥中秋禮盒發表會，市長黃偉哲出席協助推廣，邀請消費者支持台南優質在地農特產品。

現場展示台灣黃金蕎麥生產合作社開發的烘培糕點，包含黃金蕎麥蛋黃酥、黃金蕎麥竹炭鳳梨酥、黃金蕎麥金薯栗子餅、黃金蕎麥夏威夷豆塔等，在中秋節檔期搶攻伴手禮消費市場。

黃偉哲致詞表示，全球氣候變遷，乾旱缺水發生可能性提高，雖然今年水庫水情尚好，但仍要持續推廣節水農作物，例如以自然栽培法種植的蕎麥，全程不採用農藥，並開發出多種農特產品，提高農民收入，以蕎麥結合蛋黃酥、鳳梨酥，口感不甜不膩且健康，消費者可多加選購。

台南市政府農業局提供資料指出，台中農業改良場成功培育的台中二號苦蕎麥，經脫殼深焙後，外觀色澤金黃，被稱為「黃金蕎麥」，農業局配合農糧署計畫，於官田、六甲、白河、麻豆、柳營及後壁等地區種植，同時完善代耕及採後處理體系、推動多元加工、提振市場消費需求、強化農民轉作意願。

農業局指出，以自然栽培法種植蕎麥，全程不採用農藥，並已研發出麵、醬、蕎麥茶、蕎麥餅、等多元加工品，此次配合中秋佳節，推出以黃金蕎麥製成的系列優質禮盒供消費者選購。

黃金 中秋節 消費者

延伸閱讀

勞動部高分署多元培力就業 推出29款中秋禮盒

想吃想送特別的月餅嗎？ 桂田酒店與黃金蕎麥新品搶商機

達里歐示警：美債務心臟病三年內發作 資金正從美債流向黃金

美式賣場社團千人瘋搶「抗疲勞好物」，版主推薦中秋必買Top 5，網友大讚：熬出CP值的極限！

相關新聞

虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

雲林虎尾建國一、二眷村公告登錄為雲林聚落建築群並展開修復，目前多數建築已修復展開營運。眷村營運管理中心執行長劉志謙帶領青...

臺南中華東路竟出現路基流失 緊急封路搶修

中華東路中華路橋於大同國小後門1日上午7點發生道路積水，工務局獲報後發現是自來水管破裂沖刷，造成路面及人行道下面的路基流失，立即通知自來水公司前來搶修，1日下午5點前完成管線修復，再進行淘空部分回填，

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件...

台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法

丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再...

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集...

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。