台南推廣種植節水雜糧 蕎麥蛋黃酥搶攻中秋市場

台南市政府配合中央推廣種植節水雜糧作物，其中以自然栽培法種植蕎麥，建立穩健契作模式並開發多種農特產品，在中秋檔期推出蛋黃酥等糕餅禮盒，盼爭取更多消費者認同。

台南市政府農業局今天在玉井區蕎麥探索館辦理黃金蕎麥中秋禮盒發表會，市長黃偉哲出席協助推廣，邀請消費者支持台南優質在地農特產品。

現場展示台灣黃金蕎麥生產合作社開發的烘培糕點，包含黃金蕎麥蛋黃酥、黃金蕎麥竹炭鳳梨酥、黃金蕎麥金薯栗子餅、黃金蕎麥夏威夷豆塔等，在中秋節檔期搶攻伴手禮消費市場。

黃偉哲致詞表示，全球氣候變遷，乾旱缺水發生可能性提高，雖然今年水庫水情尚好，但仍要持續推廣節水農作物，例如以自然栽培法種植的蕎麥，全程不採用農藥，並開發出多種農特產品，提高農民收入，以蕎麥結合蛋黃酥、鳳梨酥，口感不甜不膩且健康，消費者可多加選購。

台南市政府農業局提供資料指出，台中農業改良場成功培育的台中二號苦蕎麥，經脫殼深焙後，外觀色澤金黃，被稱為「黃金蕎麥」，農業局配合農糧署計畫，於官田、六甲、白河、麻豆、柳營及後壁等地區種植，同時完善代耕及採後處理體系、推動多元加工、提振市場消費需求、強化農民轉作意願。

農業局指出，以自然栽培法種植蕎麥，全程不採用農藥，並已研發出麵、醬、蕎麥茶、蕎麥餅、等多元加工品，此次配合中秋佳節，推出以黃金蕎麥製成的系列優質禮盒供消費者選購。