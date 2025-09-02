虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

雲林虎尾建國一、二眷村公告登錄為雲林聚落建築群並展開修復，目前多數建築已修復展開營運。眷村營運管理中心執行長劉志謙帶領青年團隊進駐協助修復，從眷戶老式門窗屋瓦到草原廣場休憩平台，為園區增添聲色，年輕學生也從中體驗老建築修復歷程，成就感十足。

2015年雲林縣府公告登錄建國一、二村為雲林聚落建築群，並分區展開修復，眷村營運管理中心執行長劉志謙，10年前還就學期間，就發起工作假期，和一些志同道合的青年學生投入協助修復眷村及活化空間。

今年並號召12位青年參與，劉志謙表示，舉辦工作假期的用意，主要希望能參與活化眷村建築，當年人手不足，因此才想利用公民的力量一起參與，透過工作假期，讓16歲以上青年靠著自己的雙手，為眷村老建築修繕盡一份心力。

劉志謙說，工作假期的參與項目，以主工程以外的周邊環境美化或舊屋頂修復，牆面補修或門窗修理等較細微的工程，或是一些可供遊客休息的小桌椅，補強園區的休閒功能，讓遊客更感貼心。

今年手作小工程，鎖定丁棟旁草地，因缺乏休憩空間，大家就集思廣益，設計並親手打造木製的休憩平台，別具創意。劉志謙指出，10年下來，陸續完成了7座屋舍的修復，全由年輕人親手手完成，至今有些屋頂梁柱，都還留有他們刻寫留念的名字，顯得珍貴。

劉志謙說，今年更首度邀請眷村進駐的店家合作指導，以編織工法一起完成休憩平台的網格坐墊，讓園區設施融入更多青年和店家的特色。