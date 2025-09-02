快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

2025台南台語月啟動 實踐語言就是生活

中央社／ 台南2日電

2025年台南台語月今天啟動，主題是「臺語入厝（ji̍p-tshù）」，核心標語「咱的話，蹛佇生活內」，象徵台語不只是課本文字，而是要回歸家庭與社會，真正成為日常語言。

台南台語月9月熱鬧展開，以「入厝」意象串聯鴨母寮市場、德盛米廠、十八卯茶屋、小南天福德祠等10處空間，規劃「臺語入厝闖關趣」互動行動，且和店家合作設置專屬QR Code，透過Reels短影音與線上遊戲蒐集「十二神明」電子圖檔，體驗市井巷弄的台語文化。

此外，展演節目延續去年「市井潮語」系列，推出歌仔戲巨星米雪主演的「鶯鶯」、以許石音樂為發想的「六月茉莉」、傳統笑科唸歌「老曲盤裡的笑科唸歌」、及終戰80週年紀念讀劇「南島孤影」等，並邀集在地表演藝術團隊共創，讓台語在小巷舞台展現新潮風貌。

主題活動日「臺語遊樂園」，則呼應台語家庭政策，由在地台語家庭共同策劃，強調台語要從客廳談笑、餐桌互動，到阿公、阿嬤教孫仔做童玩，世代共學，代代傳承，真正「入厝」於家庭日常。

南市府文化局表示，台語是國家語言之一，保存母語是文化傳承責任，也是應當實踐的日常行動；台南是文化重鎮，台語更是重要文化資產，透過台語月系列活動，讓年輕世代感受母語魅力，不同世代找到共同語言，實踐「語言就是生活」的理念。

台語 台南 國家語言

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊練習賽帕蘇拉維持手感 盼把握每個打席

美網／輸球嗆對手「沒品沒教育」 奧斯塔朋科致歉：英語非母語

營造商捐資千萬助台南弱勢災屋修繕 88歲翁感動「入厝」

中鼎投入千萬助重建 台南首戶重建宅溫馨入厝

相關新聞

虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

雲林虎尾建國一、二眷村公告登錄為雲林聚落建築群並展開修復，目前多數建築已修復展開營運。眷村營運管理中心執行長劉志謙帶領青...

臺南中華東路竟出現路基流失 緊急封路搶修

中華東路中華路橋於大同國小後門1日上午7點發生道路積水，工務局獲報後發現是自來水管破裂沖刷，造成路面及人行道下面的路基流失，立即通知自來水公司前來搶修，1日下午5點前完成管線修復，再進行淘空部分回填，

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件...

台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法

丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再...

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集...

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。