2025台南台語月啟動 實踐語言就是生活

2025年台南台語月今天啟動，主題是「臺語入厝（ji̍p-tshù）」，核心標語「咱的話，蹛佇生活內」，象徵台語不只是課本文字，而是要回歸家庭與社會，真正成為日常語言。

台南台語月9月熱鬧展開，以「入厝」意象串聯鴨母寮市場、德盛米廠、十八卯茶屋、小南天福德祠等10處空間，規劃「臺語入厝闖關趣」互動行動，且和店家合作設置專屬QR Code，透過Reels短影音與線上遊戲蒐集「十二神明」電子圖檔，體驗市井巷弄的台語文化。

此外，展演節目延續去年「市井潮語」系列，推出歌仔戲巨星米雪主演的「鶯鶯」、以許石音樂為發想的「六月茉莉」、傳統笑科唸歌「老曲盤裡的笑科唸歌」、及終戰80週年紀念讀劇「南島孤影」等，並邀集在地表演藝術團隊共創，讓台語在小巷舞台展現新潮風貌。

主題活動日「臺語遊樂園」，則呼應台語家庭政策，由在地台語家庭共同策劃，強調台語要從客廳談笑、餐桌互動，到阿公、阿嬤教孫仔做童玩，世代共學，代代傳承，真正「入厝」於家庭日常。

南市府文化局表示，台語是國家語言之一，保存母語是文化傳承責任，也是應當實踐的日常行動；台南是文化重鎮，台語更是重要文化資產，透過台語月系列活動，讓年輕世代感受母語魅力，不同世代找到共同語言，實踐「語言就是生活」的理念。