布袋海味嘉年華10/4登場 特色宴席100桌開放預訂

嘉義縣布袋鎮公所10月4日將在高跟鞋教堂舉辦「海味嘉年華」系列活動，其中「海派嘉鄉味」千人宴以在地新鮮食材入菜，推出100桌即日起開放預訂，每桌新台幣4500元。

布袋鎮公所今天在嘉義縣政府招商空間舉行宣傳記者會，邀請歌手陳怡婷代言，並獻唱「簡單就好」，唱出布袋新鮮食材僅需簡單調味，即可展現鮮美風味；並安排總鋪師林茂欽指導嘉義縣長翁章梁煎虱目魚肚，頓時香味四溢，翁章梁還把自己煎的虱目魚肚吃光光。

布袋鎮長蔡瑋傑介紹活動特色說，全台約有2成龍虎石斑魚苗、7成台灣鯛魚苗，以及8、9成的菜脯，都出自布袋，而「海派嘉鄉味」千人宴將這些農漁產品巧妙融入宴席菜色，展現濃厚的地方風味。

蔡瑋傑強調，受到7月颱風影響，虱目魚死了很多，價格飆漲，不過為了推廣布袋農漁產品，千人宴1桌只要4500元，就能品嚐到最新鮮的布袋海味，CP值爆表。

蔡瑋傑說，千人宴的菜色分別有清蒸龍虎石斑、絲瓜蛤蜊、虱目魚雙饗牛奶鍋、烏魚子油飯、糖醋台灣鯛、冰鎮白蝦、老菜脯雞湯、鹽瓜虱目魚肚及茶碗蒸虱目魚丸等。

翁章梁接受媒體聯訪表示，千人宴每年一推出即秒殺，現已開放預訂，請民眾把握機會。