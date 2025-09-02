快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

布袋海味嘉年華10/4登場 特色宴席100桌開放預訂

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣布袋鎮公所10月4日將在高跟鞋教堂舉辦「海味嘉年華」系列活動，其中「海派嘉鄉味」千人宴以在地新鮮食材入菜，推出100桌即日起開放預訂，每桌新台幣4500元。

布袋鎮公所今天在嘉義縣政府招商空間舉行宣傳記者會，邀請歌手陳怡婷代言，並獻唱「簡單就好」，唱出布袋新鮮食材僅需簡單調味，即可展現鮮美風味；並安排總鋪師林茂欽指導嘉義縣長翁章梁虱目魚肚，頓時香味四溢，翁章梁還把自己煎的虱目魚肚吃光光。

布袋鎮長蔡瑋傑介紹活動特色說，全台約有2成龍虎石斑魚苗、7成台灣鯛魚苗，以及8、9成的菜脯，都出自布袋，而「海派嘉鄉味」千人宴將這些農漁產品巧妙融入宴席菜色，展現濃厚的地方風味。

蔡瑋傑強調，受到7月颱風影響，虱目魚死了很多，價格飆漲，不過為了推廣布袋農漁產品，千人宴1桌只要4500元，就能品嚐到最新鮮的布袋海味，CP值爆表。

蔡瑋傑說，千人宴的菜色分別有清蒸龍虎石斑、絲瓜蛤蜊、虱目魚雙饗牛奶鍋、烏魚子油飯、糖醋台灣鯛、冰鎮白蝦、老菜脯雞湯、鹽瓜虱目魚肚及茶碗蒸虱目魚丸等。

翁章梁接受媒體聯訪表示，千人宴每年一推出即秒殺，現已開放預訂，請民眾把握機會。

嘉義 虱目魚 翁章梁

延伸閱讀

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

好事多磨 退場協志工商校產贈中正大學破局轉捐嘉縣府接管規畫內容曝

中秋將至 嘉縣4家身障機構推出應景禮盒

嘉義縣長翁章梁回義竹老家投票 未談核電立場僅說1句話

相關新聞

虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

雲林虎尾建國一、二眷村公告登錄為雲林聚落建築群並展開修復，目前多數建築已修復展開營運。眷村營運管理中心執行長劉志謙帶領青...

臺南中華東路竟出現路基流失 緊急封路搶修

中華東路中華路橋於大同國小後門1日上午7點發生道路積水，工務局獲報後發現是自來水管破裂沖刷，造成路面及人行道下面的路基流失，立即通知自來水公司前來搶修，1日下午5點前完成管線修復，再進行淘空部分回填，

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件...

台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法

丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再...

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集...

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。