臺南中華東路竟出現路基流失 緊急封路搶修
中華東路中華路橋於大同國小後門1日上午7點發生道路積水，工務局獲報後發現是自來水管破裂沖刷，造成路面及人行道下面的路基流失，立即通知自來水公司前來搶修，1日下午5點前完成管線修復，再進行淘空部分回填，呼籲民眾提前改道。
南市府工務局表示，由於該地點位於大同國小後門，適逢開學日，自來水公司也與校方協調，通知家長避免前往後門接送學生上下學，以免造成不便。另外工務局也進行中華陸橋的橋梁檢測，判定對橋梁的安全並沒有影響，陸橋安全無虞。
工務局表示，自來水公司8點到場後進行開挖，發現是250mm舊水管管裂開，該幹管為主要調水幹管，裂開約1公尺，水流出造成沖刷土石路基流失，AC路面掏空及人行道受損範圍約長25公尺，寬約2公尺長，2公尺深，自來水公司已全力進行搶修。
工務局指出，自來水公司預計下午5點完成水管的修復後，再進行路基灌漿回填及路面修復，暫定於2日中午後修復完成。然搶修過程若發現有其他淘空處，也將一併處理，因此完成時間可能再往後延，搶修期間為確保安全，現場有人員在指揮交通，呼籲用路人避免行經該路段，並遵守交維人員指揮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言