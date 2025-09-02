農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件「七娘媽亭彩紙」，完整保存常民文化記憶，館方也希望藉由展覽，讓大眾在農曆7月看到的不只是禁忌，而是一份來自信仰的溫情與祝福。

現代人習慣把七夕當情人節，不過在南市博館藏文物「七娘媽亭彩紙」中可知，古人其實更在意家庭與孩子的安康，而七娘媽信仰不僅是神明護佑的象徵，更是一種代代相傳的守護。

南市博說明，館藏2件七娘媽亭彩紙完整保存常民文化記憶，其中「獻壽進祿」彩紙更描繪牛郎、織女與子女歡聚景象，映照人們對家庭幸福與兒女順遂的深切祈望；七娘媽亭如今雖以多層樓閣形式搭建，但不同時代也有人以彩紙代替，雖簡樸，卻同樣寄託著對子女平安的祝願。

文化局長黃雅玲表示，館藏七娘媽亭彩紙工藝細緻，卻不僅止於藝術之美，更承載著府城人民對家庭與子女的深厚情感，而這份文化底蘊，與今日社會少子化與育兒挑戰的關懷相呼應，雖時代不同，但父母守護子女的心意始終如一，也希望觀眾透過展覽，能在信仰傳統裡找到情感共鳴。