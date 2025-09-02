快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
七娘媽亭如今常見以多層樓閣形式搭建，成為祭祀重要供品，但不同時代也有人以彩紙代替，但同樣都寄託著對子女平安的祝願。圖／南市文化局提供
七娘媽亭如今常見以多層樓閣形式搭建，成為祭祀重要供品，但不同時代也有人以彩紙代替，但同樣都寄託著對子女平安的祝願。圖／南市文化局提供

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件「七娘媽亭彩紙」，完整保存常民文化記憶，館方也希望藉由展覽，讓大眾在農曆7月看到的不只是禁忌，而是一份來自信仰的溫情與祝福。

現代人習慣把七夕當情人節，不過在南市博館藏文物「七娘媽亭彩紙」中可知，古人其實更在意家庭與孩子的安康，而七娘媽信仰不僅是神明護佑的象徵，更是一種代代相傳的守護。

南市博說明，館藏2件七娘媽亭彩紙完整保存常民文化記憶，其中「獻壽進祿」彩紙更描繪牛郎、織女與子女歡聚景象，映照人們對家庭幸福與兒女順遂的深切祈望；七娘媽亭如今雖以多層樓閣形式搭建，但不同時代也有人以彩紙代替，雖簡樸，卻同樣寄託著對子女平安的祝願。

文化局長黃雅玲表示，館藏七娘媽亭彩紙工藝細緻，卻不僅止於藝術之美，更承載著府城人民對家庭與子女的深厚情感，而這份文化底蘊，與今日社會少子化與育兒挑戰的關懷相呼應，雖時代不同，但父母守護子女的心意始終如一，也希望觀眾透過展覽，能在信仰傳統裡找到情感共鳴。

最後，台南市立博物也邀請大眾在「吉祥的七月」走進博物館，透過彩紙文物感受常民文化的溫度，重新發現七夕不僅是愛情的節日，更是關於家庭、成長與守護的美麗故事。

台南市立博物館典藏2件「七娘媽亭彩紙」，完整保存常民文化記憶，館方希望藉由展覽，讓大眾在農曆7月看到的不只是禁忌，而是一份來自信仰的溫情與祝福。圖／南市文化局提供
台南市立博物館典藏2件「七娘媽亭彩紙」，完整保存常民文化記憶，館方希望藉由展覽，讓大眾在農曆7月看到的不只是禁忌，而是一份來自信仰的溫情與祝福。圖／南市文化局提供

信仰 子女 文物

延伸閱讀

南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

經文簽名鞋首展出 球星：上帝才是永恆的

南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！

相關新聞

虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

雲林虎尾建國一、二眷村公告登錄為雲林聚落建築群並展開修復，目前多數建築已修復展開營運。眷村營運管理中心執行長劉志謙帶領青...

臺南中華東路竟出現路基流失 緊急封路搶修

中華東路中華路橋於大同國小後門1日上午7點發生道路積水，工務局獲報後發現是自來水管破裂沖刷，造成路面及人行道下面的路基流失，立即通知自來水公司前來搶修，1日下午5點前完成管線修復，再進行淘空部分回填，

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件...

台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法

丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再...

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集...

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。