聽新聞
0:00 / 0:00
台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法
丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再利用，即日起至9月30日開放民眾自行撿拾倒樹，作為自用再利用。
市府已公告「台南市因應丹娜絲颱風民眾撿拾清運倒塌樹木執行計畫」，民眾可於每日上午9點至下午5點，前往市轄道路（不含國道、省道）、公園及指定場域，自行搬運倒塌或堆置的樹木。集中堆置點設於工務局及各區公所場域，另環保局北門掩埋場也開放撿拾。
依規定，可撿拾範圍包含各級道路倒塌樹木、公園倒木及已集中堆置的木料。民眾需自備車輛工具，撿拾僅限自用，不得轉售牟利，過程並須拍攝前、中、後照片，送至區公所或環保局備查。
市府強調，此舉可加快倒木去化，減輕清運人力負擔，也能發揮循環利用價值。計畫至9月底，必要時將研議延長。
財政稅務局表示，風災過後市府投入大量清潔人力清運，恢復市容，但倒塌樹木仍有可再利用的價值，基於資源回收再利用並增進倒塌樹木去化清運速度，開放民眾到指定地點自行撿拾清運倒塌或堆置的樹木。
財政稅務局提醒民眾，撿拾清運的樹木須為自用，撿拾清運時務必留意自身的安全，並服從本府管理人員指揮，也要自行拍照留存以利證明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言