台南風災倒塌樹木開放民眾撿拾 注意「1規定」避免觸法

丹娜絲風災造成台南市轄區路樹及公園樹木倒塌達2萬7千多棵，為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，開放民眾自行前往撿拾再利用，即日起至9月30日開放民眾自行撿拾倒樹，作為自用再利用。

市府已公告「台南市因應丹娜絲颱風民眾撿拾清運倒塌樹木執行計畫」，民眾可於每日上午9點至下午5點，前往市轄道路（不含國道、省道）、公園及指定場域，自行搬運倒塌或堆置的樹木。集中堆置點設於工務局及各區公所場域，另環保局北門掩埋場也開放撿拾。

依規定，可撿拾範圍包含各級道路倒塌樹木、公園倒木及已集中堆置的木料。民眾需自備車輛工具，撿拾僅限自用，不得轉售牟利，過程並須拍攝前、中、後照片，送至區公所或環保局備查。

市府強調，此舉可加快倒木去化，減輕清運人力負擔，也能發揮循環利用價值。計畫至9月底，必要時將研議延長。

財政稅務局表示，風災過後市府投入大量清潔人力清運，恢復市容，但倒塌樹木仍有可再利用的價值，基於資源回收再利用並增進倒塌樹木去化清運速度，開放民眾到指定地點自行撿拾清運倒塌或堆置的樹木。

財政稅務局提醒民眾，撿拾清運的樹木須為自用，撿拾清運時務必留意自身的安全，並服從本府管理人員指揮，也要自行拍照留存以利證明。