三地能源捐贈台南市府通閱車 推動閱讀平權

三地能源（6946）2日宣布捐贈一輛全新的圖書通閱車給臺南市立圖書館，由副董事長鍾炳利代表出席捐贈儀式，台南市政府副市長葉澤山代表接受，此舉旨在支援市府推動跨館圖書流通服務，擴大偏鄉與社區閱讀資源的普及率，具體展現企業在ESG社會責任（S）上的承諾與落實。這不僅是企業公益的實質行動，更將再生能源企業的角色延伸至社會文化層面。

三地能源副董事長鍾炳利在捐贈儀式中表示，「教育並非單一行動，而是一場持續的對話。」他強調，讓孩子接觸知識，就是為未來創造更多可能性。三地能源不僅投入資源建構綠能系統，也支持像閱讀這樣看似柔性的基礎設施，並持續傾聽地方需求，深耕教育。

近年來，三地能源積極在臺南七股、將軍等地推動再生能源案場，並自2023年起陸續展開多元的教育行動，包括屏東獅子鄉的綠能課程、彰化鹿港的雙語工作坊，以及台南七股的校園光電實作等。

三地能源董事長鍾嘉村表示，公司持續投入綠能，不只為了提供穩定電力，更希望能成為每個家庭、每段人生的後盾，在推動漁電共生的過程中，深刻感受到台南這片土地在產業轉型、環境共存和文化保存的價值，三地能源不只投資，更試著理解、共處、回饋，這次支持台南市政府的圖書通閱車計畫，就是我們「穩定供能」與「溫柔支撐」理念最好的實踐，唯有當一個社會的學習權利是流動且平等的，能源轉型與永續發展才能真正紮根。

目前臺南市跨館通閱借閱冊數超過413萬冊，占整體借閱量約三分之一，顯示閱讀需求持續增長。三地能源此次捐贈的通閱車，將加入市府的行動圖書車隊伍，不僅能改善現有老舊設備的使用壓力，也象徵著一段新合作的開始。

三地能源表示，這台車不僅是載著書本，更是承載著閱讀、想像與夢想的移動平台。未來，公司將與臺南市政府進一步合作，深入各行政區及偏鄉地區，讓更多孩子與家庭有機會在日常生活中親近知識、接觸文化。