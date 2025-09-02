走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集、手作外，還席開百桌千人海味饗宴，包括虱目魚、烏魚子、台灣鯛極富地方特色料理，即日起開放預訂。

布袋鎮長蔡瑋傑表示，雖然今年歷經風災，影響虱目魚產量，仍積極恢復魚塭環境和養殖水平，虱目魚價格些微上漲，不過千人饗宴一桌只要4500元，就能品嚐到最新鮮的布袋海味，CP值仍然很高。

今天上午嘉義縣政府一樓招商空間，嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑一同行銷來自布袋的好滋味，千人宴辦桌菜色亮相。總鋪師林茂欽帶領翁章梁、蔡瑋傑等來賓挑戰海味料理香煎虱目魚肚，教民眾料理撇步，只要跟著步驟操作，自己也能煎出漂亮魚肚。現場來賓品嚐海鮮盛餐吃得津津有味。

每年推出即秒殺的千人饗宴，今年一樣席開100桌，菜色囊括布袋在地各式海味及特色料理，包括鮮活絕品清蒸魚（清蒸龍虎石斑）、好美蛤蜊燴絲瓜（絲瓜蛤蜊）、澎派鮮味牛奶鍋（虱目魚雙饗牛奶鍋）、黃澄烏金富米糕（烏魚子油飯）、經典好味糖醋魚（糖醋臺灣鯛）、鮮味盈滿冰鎮蝦（冰鎮白蝦）、黑金養生燉雞湯（老菜脯雞湯）、醃脆鹽瓜鮮魚肚（鹽瓜虱目魚肚）、思慕魚丸玉子蒸（茶碗蒸虱目魚丸）等料理，具有「海派嘉鄉味」風格的活動限定菜色，只有在當天吃得到，10人一桌的席次只要4500元。

縣長翁章梁表示，台灣有6成以上的虱目魚都是從布袋新塭出產，也被稱為虱目魚的故鄉。嘉義縣虱目魚年產量約5980公噸，其中布袋鎮虱目魚產量又占嘉義縣的4成，不管是養殖及相關加工品，在質與量皆是全國翹楚。

蔡瑋傑表示，全台約有2成龍虎石斑魚苗、7成台灣鯛魚苗，以及近9成的菜脯，都出自布袋，「海派嘉鄉味」千人宴將這些農漁產品巧妙融入宴席菜色，展現濃厚的地方風味。

翁章梁表示，千人宴將布袋的龍虎石斑、台灣鯛、老菜脯、烏魚子、虱目魚丸及文蛤等鮮美食材融入菜色，每年一推出即秒殺，現已開放預訂，請民眾把握機會。