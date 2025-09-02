快訊

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，各方贊普的供品陸續運達。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，各方贊普的供品陸續運達。記者蔡維斌／攝影

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀錄突破萬桌高達11111桌，大手筆辦桌宴請各路好兄弟，5個1象徵「武德合一」別具團結一心之意，廟方今天展開6天普度大法會，並動員百人張羅萬桌普度事宜。

北港武德宮每年中元普度，結合佛教與道教儀式，從今天起6天，邀請高僧和誦經團，在宏偉的廣天大道院舉行普度大法會，消災解厄，祈求國泰民安，冥陽兩界祥和平安。

10多年來武德宮在每年普度前廣邀各界共同贊普，從千桌到數千桌，規模逐年增大，去年更高達9536桌，在武德宮主委林安樂號召下，今年終能突破萬桌，各方贊普桌數高達1萬1111桌，以每桌1500元計算，光是辦桌的「菜錢」總計超過1600萬元，這還不包含150桌的熟食桌，創下雲林普度新記錄。

武德宮祕書長蘇建華表示，盡管景氣起伏不定，但民眾敬神的心不變，今年桌數一舉突破萬桌，創下單一寺廟最高紀錄，成為全台最盛大的普度法會之一，尤其今年桌數剛好11111桌，5個1頗具各方齊心「武德合一」的意含， 充分表達贊普虔敬之心。

蘇建華指出，武德宮的大普度也是大行善，萬桌供品包括米、油、麵、罐頭、餅乾等食品，將於農曆7月15日普度結束，分送全台慈善機構，另外150桌加熱即可食用的熟食食材，也將發送給長青食堂、社福團體機構，在物價飆漲當下，希望萬桌的普度物資，也能減輕弱勢家庭的經濟負擔，並藉以傳達中元教孝月的慈悲精神，冥陽兩利。

武德宮今天起6天誦經法會，各地贊普的龐大物資也1車車陸續運達，廟方更動員上百人開始搭棚擺桌，占地廣達兩公頃的廟埕、停車場，本周六中元節當天，萬桌普度「武德上菜」盛況可期。

北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，今起六天在宏偉的廣天大道院展開盛大的祈福法會。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，今起六天在宏偉的廣天大道院展開盛大的祈福法會。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，場面盛大創雲林普度新紀錄。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，今起六天在宏偉的廣天大道院展開盛大的祈福法會。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮本周六將席開11111桌大普度，宴請各路好兄弟，今起六天在宏偉的廣天大道院展開盛大的祈福法會。記者蔡維斌／攝影

