台南鱻魚產業文化節...10道漁特產每桌4200元 3日起開放訂桌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南縣區漁會籌辦「台南鱻魚產業文化節」27日在將軍漁港登場，今年一桌10道漁特產饗宴原市價6500元，現在訂桌只要4200元，相當超值優惠。記者萬于甄／攝影
台南沿海為養殖漁業重鎮，今年雖因風災對養殖漁業造成衝擊，南縣區漁會仍積極籌辦「台南鱻魚產業文化節」，27日在將軍漁港登場，且今年一桌10道漁特產饗宴市價6500元，現在訂桌只要4200元，屆時還有1000份海產粥供民眾免費品嘗。

南縣區漁會表示，台南養殖漁業魚種相當多元，包含虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑、台灣鯛及鱸魚等，都是台灣目前市場主力魚種，更是台南漁村主要經濟來源，今年也邀請料理達人進行「魚食文化料理秀」，示範虱目魚、石斑、鱸魚等在地魚種簡易料理，並由家政班研發食譜，提供現場試吃，鼓勵民眾將新鮮魚貨融入日常飲食。

此外，南縣區漁會每年也會準備一桌10道漁特產品饗宴菜單供民眾訂桌，今年每桌菜色原市價約6500元，現在以打7折優惠、每桌4200元推廣，3日至10日開放訂購，共準備60桌、一人限訂2桌，讓民眾共享產地直送的美味。

南縣區漁會提到，今年鱻魚產業文化節內容多采多姿，像是魚苗放流、海洋資源保育宣導、有獎徵答、漁村傳統技藝體驗、趣味競賽等，還有漁村社區民俗表演、漁港逍遙遊等，展現漁村文化的深厚底蘊與獨特魅力外，同時也結合漁港淨化行動，號召大眾共同守護潔淨海洋。

南縣區漁會表示，希望透過「台南鱻魚產業文化節」，不僅呈現南部養殖漁業的成果與安全認證，更深化全民食魚觀念，推廣健康飲食，帶動漁村產業升級與觀光發展，台南鱻魚產業文化節27日上午9點至下午2點在將軍漁港舉辦，歡迎遊客踴躍參與，體驗台南漁村的美好風情。

台南沿海為養殖漁業重鎮，今年雖因風災對養殖漁業造成衝擊，南縣區漁會仍積極籌辦「台南鱻魚產業文化節」，27日在將軍漁港登場，祭出精彩豐富的活動，希望遊客踴躍參與，體驗台南漁村的美好風情。記者萬于甄／攝影
台南

