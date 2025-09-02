嘉縣推香甜華麗親子旅遊 首推大林3大夢幻城堡

嘉義縣文化觀光局推薦親子旅遊帶小朋友到大林鎮「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍、體驗的全方位親子旅程，無論是愛巧克力的大朋友，喜歡歐式宮廷風的小女孩，還是迷戀香氛手作的媽咪們，通通都能在嘉義找到專屬的家庭回憶。

嘉義縣文觀局表示，嘉義縣3座主題城堡吸引全台親子族群，每逢假日大批人潮慕名而來，全新亮相的「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，讓人彷彿置身奇幻王國。館內設有互動式巧克力展示廊、親子DIY教室與大型夢幻裝置藝術，小朋友可以穿上可愛廚師裝親手做巧克力，爸媽也能一邊拍照打卡、一邊品嚐香濃甜點，親子甜蜜指數破表。

壯麗的巴洛克建築與宮廷式花園「佐登妮絲城堡」讓大小朋友都驚呼連連。城堡內部宛如歐洲皇宮，擁有華麗穹頂、拱形迴廊與浪漫噴泉廣場，不僅是拍照聖地，也結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。這裡不僅能讓爸媽放鬆身心、感受歐式貴族氣息，還提供親子香氛工作坊，一起動手調製專屬香水，留下專屬親子的香味記憶。

有濃濃地中海風情的「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。園區內不僅有迷人的香氛植物園區，還規劃一系列香氛手作體驗課程，擴香石及絹布包DIY，孩子自由創作、發揮想像力，爸媽也能享受放鬆療癒的香氣時光，寓教於樂。