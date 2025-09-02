快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣推香甜華麗親子旅遊 首推大林3大夢幻城堡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全新亮相的「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，讓人彷彿置身奇幻王國。圖／嘉義縣政府提供
全新亮相的「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，讓人彷彿置身奇幻王國。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣文化觀光局推薦親子旅遊帶小朋友到大林鎮「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍、體驗的全方位親子旅程，無論是愛巧克力的大朋友，喜歡歐式宮廷風的小女孩，還是迷戀香氛手作的媽咪們，通通都能在嘉義找到專屬的家庭回憶。

嘉義縣文觀局表示，嘉義縣3座主題城堡吸引全台親子族群，每逢假日大批人潮慕名而來，全新亮相的「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，讓人彷彿置身奇幻王國。館內設有互動式巧克力展示廊、親子DIY教室與大型夢幻裝置藝術，小朋友可以穿上可愛廚師裝親手做巧克力，爸媽也能一邊拍照打卡、一邊品嚐香濃甜點，親子甜蜜指數破表。

壯麗的巴洛克建築與宮廷式花園「佐登妮絲城堡」讓大小朋友都驚呼連連。城堡內部宛如歐洲皇宮，擁有華麗穹頂、拱形迴廊與浪漫噴泉廣場，不僅是拍照聖地，也結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。這裡不僅能讓爸媽放鬆身心、感受歐式貴族氣息，還提供親子香氛工作坊，一起動手調製專屬香水，留下專屬親子的香味記憶。

有濃濃地中海風情的「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。園區內不僅有迷人的香氛植物園區，還規劃一系列香氛手作體驗課程，擴香石及絹布包DIY，孩子自由創作、發揮想像力，爸媽也能享受放鬆療癒的香氣時光，寓教於樂。

文觀局表示，3座城堡各具風格、特色鮮明，從「巧克力夢工廠」、「歐式宮廷花園」到「香氛神話世界」，串聯出獨一無二的夢幻親子行程，是親子出遊的超人氣路線，假日吸引大量家庭造訪，也帶動周邊商圈熱絡發展。

「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，彷彿置身奇幻王國。圖／嘉義縣政府提供
「歐樂沃築夢城堡」巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，彷彿置身奇幻王國。圖／嘉義縣政府提供
「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供
「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供
「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供
「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供
巴洛克建築與宮廷式花園「佐登妮絲城堡」內部宛如歐洲皇宮，擁有華麗穹頂、拱形迴廊與浪漫噴泉廣場，不僅是拍照聖地，也結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。圖／嘉義縣政府提供
巴洛克建築與宮廷式花園「佐登妮絲城堡」內部宛如歐洲皇宮，擁有華麗穹頂、拱形迴廊與浪漫噴泉廣場，不僅是拍照聖地，也結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。圖／嘉義縣政府提供
「佐登妮絲城堡」巴洛克建築與宮廷式花園，結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。圖／嘉義縣政府提供
「佐登妮絲城堡」巴洛克建築與宮廷式花園，結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。圖／嘉義縣政府提供

親子 朋友 巧克力

延伸閱讀

嘉縣部分外銷業受美國對等關稅重擊 減班休息廠商員工數曝

嘉縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉博弈洗錢 偵防車載移送「一片黑」

首位女所長上任大坑所！桃園龜山3派出所新將領上陣守護治安

丹娜絲風災嘉縣漁業停電受損補助申請　9/1截止

相關新聞

植物人照護費短缺500萬 林俊憲捐10萬 柚農捐600斤文旦義賣

中秋將至，立委林俊憲2日化身「型男大主廚」，擔任創世基金會中秋義賣大使，與糕點老師現場製作月餅，提前陪伴因車禍成為植物人...

全台急重症醫師出走潮 台大雲林分院三顧茅廬大換血16新進醫師亮相

全台急重症醫師大逃亡，台大醫院雲林分院逆向操作，網羅有地緣關係的專才，引進新血加入，今介紹16位新進主治醫師及9位新任主...

農曆7月不只有禁忌 南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

農曆7月除是「鬼月」代名詞外，傳統信仰中農曆7月初七也是守護孩童、祈願平安的「七娘媽信仰」，其中，台南市立博物館典藏2件...

走出風災 嘉義布袋海派嘉鄉味席開百桌

風災影響地方產業發展，嘉義縣布袋鎮公所為提振觀光產業，10月4日中秋節連假首日將於高跟鞋教堂舉辦海味嘉年華活動，除了市集...

北港武德宮普度刷新紀錄 周六席開1萬1111桌宴請好兄弟

國內財神主廟的雲林縣北港武德宮每年普度廣邀各方信眾共襄盛舉，繼去年普度席開9536桌，創下雲林普度最高桌數，今年再刷新紀...

嘉縣推香甜華麗親子旅遊 首推大林3大夢幻城堡

嘉義縣文化觀光局推薦親子旅遊帶小朋友到大林鎮「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍、體驗的全方位親子旅程，無論是愛巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。