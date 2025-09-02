咖啡控快衝！台灣咖啡節在雲林 逾40間特色咖啡館串連超狂集章活動

由雲林縣主辦的台灣咖啡節今年邁入第23屆，「2025台灣咖啡節」將於11月1、2日及11月7至9日，為期5天在古坑綠色隧道登場，縣府今在斗六圖南咖啡故事館舉辦記者會，宣布活動內容，今年除匯聚在地優質咖啡品牌，並邀請全台13縣市、逾百家業者參與，展現台灣咖啡文化的豐沛能量。

縣府農業處長魏勝德表示，台灣咖啡節是全國咖啡產業交流的平台，今年集結全台包含新北、桃園、台中、南投、彰化、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、屏東、花蓮、台東、連江等縣市咖啡品牌，匯聚逾百家特色品牌業者共同參與，並以「咖了For Life」為主題，舉辦主題市集、音樂表演等活動。

今日記者會上公布「集章成香・啟動咖啡旅圖」數位集章活動開跑，並公布首波合作的店家，共集結超過40間雲林特色咖啡館參與咖啡地圖，配合台灣咖啡節推出各項限定套餐與優惠。即日起，民眾只要於咖啡節活動結束前完成3間咖啡館集章，並在咖啡節活動現場集滿最後一章，即可兌換「咖啡節限定試飲杯」。

雲林縣長張麗善表示，雲林作為全台最具代表性的咖啡產區外，並擁有豐富的在地農特產品，遊客除了能細細品味一杯香醇咖啡外，更可搭配以雲林在地食材製作的甜點，深刻感受產地力量，縣府期盼透過咖啡節，進一步提升地方觀光能見度與國際知名度。