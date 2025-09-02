快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

財劃法修正後嘉市中央統籌款額度曝 議員籲爭取中央增加額度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
財政收支劃分法3月修正公布，嘉義市議員陳家平（右）針對中央統籌分配款撥付情形質詢主計處長阮鼎元。記者魯永明／翻攝
財政收支劃分法3月修正公布，嘉義市議員陳家平（右）針對中央統籌分配款撥付情形質詢主計處長阮鼎元。記者魯永明／翻攝

財政收支劃分法3月修正公布，地方政府可分配的統籌分配稅款成為各界矚目焦點。嘉義市議員陳家平上午針對中央統籌分配款撥付情形提出質疑，要求市府積極向中央爭取更多資源，因應市政建設與市民需求。

陳家平指出，嘉市財政規模有限，長期依賴中央補助與統籌分配款支持公共建設。他問市政府主計處長阮鼎元，修法後嘉市能獲得多少額度。阮鼎元回應，目前嘉義市共分配到108億元。對此，陳家平認為金額仍顯不足，難以支應地方建設所需，要求市府積極爭取更多資源。

阮鼎元說，依據行政院資料，目前仍有300多億元統籌分配款還未完成分配，後續仍有空間爭取。他強調，市府將持續與中央保持溝通，爭取更多稅源與資金挹注，確保嘉市重大建設與公共服務能順利推動。

嘉義市審計室主任魏識如報告去年總預算決算，肯定市府財政紀律，提醒市府，雖然財劃法修法後地方可分配稅款增加，但同時中央可用於計劃型補助的財源卻相對減少，這可能衝擊地方政府對於大型公共建設財務規畫。她指出，嘉市近年許多重要建設皆高度依賴中央計劃型補助款，若未來補助規模縮減，對地方發展將帶來不小挑戰。

魏識如請市府審慎評估修法後可能衍生的財政風險，避免因過度依賴中央影響長期財務穩定。同時，她建議市府要加強財政計劃執行效能，並積極拓展地方財源，例如強化地方稅收管理、開發公共資產收益及推動公私協力投資等，確保嘉義市財政的永續發展。

面對議員關切與審計單位提醒，市府表示，將持續爭取中央支持，並透過有效財政規畫劃與資源整合，兼顧市政發展與財政紀律，讓有限的資源發揮最大效益，為市民創造更好的生活環境。

依賴 嘉義 財政收支劃分法

延伸閱讀

財劃法修正連江縣「不增反減」 地方民代齊聚立院怒吼

黃敏惠澄清網傳颱風倒樹未清除假訊息批詐騙 警方鎖定造謠者偵辦

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

相關新聞

黃敏惠澄清網傳颱風倒樹未清除假訊息批詐騙 警方鎖定造謠者偵辦

嘉義市近日在網路脆社群流傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」不實訊息，引發市民關注。市議員陳家平上午質詢，網路假消息8月29日...

注意！台南市受災店家1萬慰助金 9月底前申請可速發

台南市因丹娜絲颱風及728豪雨受災的商家，可申請每戶1萬元慰助金。市府自8月11日啟動受理作業，各區公所受理至9月30日...

財劃法修正後嘉市中央統籌款額度曝 議員籲爭取中央增加額度

財政收支劃分法3月修正公布，地方政府可分配的統籌分配稅款成為各界矚目焦點。嘉義市議員陳家平上午針對中央統籌分配款撥付情形...

嘉義文化獎表彰文化傑出人士 3金蔡振南獲頒特別獎

嘉義縣政府表揚推動文化傳承的傑出人士，於2022年創辦嘉義文化獎，今天第4屆頒獎典禮，3金（金馬獎、金曲獎、金鐘獎）得主...

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

嘉義市近來詐騙案件頻傳，根據內政部「165打詐儀表板」統計，今年6月嘉義市平均每10萬人財損金額高達6,924.2萬元，...

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

今年7月初丹娜絲颱風及8月初強降雨，造成台南農畜與養殖產業損失，其中畜牧業損失上千萬。立委林俊憲表示，主要的損壞來自風災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。