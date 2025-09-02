財劃法修正後嘉市中央統籌款額度曝 議員籲爭取中央增加額度

財政收支劃分法3月修正公布，地方政府可分配的統籌分配稅款成為各界矚目焦點。嘉義市議員陳家平上午針對中央統籌分配款撥付情形提出質疑，要求市府積極向中央爭取更多資源，因應市政建設與市民需求。

陳家平指出，嘉市財政規模有限，長期依賴中央補助與統籌分配款支持公共建設。他問市政府主計處長阮鼎元，修法後嘉市能獲得多少額度。阮鼎元回應，目前嘉義市共分配到108億元。對此，陳家平認為金額仍顯不足，難以支應地方建設所需，要求市府積極爭取更多資源。

阮鼎元說，依據行政院資料，目前仍有300多億元統籌分配款還未完成分配，後續仍有空間爭取。他強調，市府將持續與中央保持溝通，爭取更多稅源與資金挹注，確保嘉市重大建設與公共服務能順利推動。

嘉義市審計室主任魏識如報告去年總預算決算，肯定市府財政紀律，提醒市府，雖然財劃法修法後地方可分配稅款增加，但同時中央可用於計劃型補助的財源卻相對減少，這可能衝擊地方政府對於大型公共建設財務規畫。她指出，嘉市近年許多重要建設皆高度依賴中央計劃型補助款，若未來補助規模縮減，對地方發展將帶來不小挑戰。

魏識如請市府審慎評估修法後可能衍生的財政風險，避免因過度依賴中央影響長期財務穩定。同時，她建議市府要加強財政計劃執行效能，並積極拓展地方財源，例如強化地方稅收管理、開發公共資產收益及推動公私協力投資等，確保嘉義市財政的永續發展。

面對議員關切與審計單位提醒，市府表示，將持續爭取中央支持，並透過有效財政規畫劃與資源整合，兼顧市政發展與財政紀律，讓有限的資源發揮最大效益，為市民創造更好的生活環境。