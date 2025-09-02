嘉義文化獎表彰文化傑出人士 3金蔡振南獲頒特別獎

嘉義縣政府表揚推動文化傳承的傑出人士，於2022年創辦嘉義文化獎，今天第4屆頒獎典禮，3金（金馬獎、金曲獎、金鐘獎）得主蔡振南獲頒「特別獎」，文學家王瓊玲、舞蹈家郭玉雯及藝術家陳政宏獲得「文化獎」。縣長翁章感謝4名老師成就文化新篇章、為嘉義增添色彩。

特別獎得主蔡振南出身嘉義縣新港鄉，是台灣台語音樂重要推手，也跨足影視劇場，以3金寫下藝文佳話，音樂作品深受嘉義生活啟發，描繪庶民情感與日常故事，接地氣又富感染力，也長年支持在地劇團「阮劇團」，鼓勵年輕人勇於創作，是文化永續的精神典範。

蔡振南說，得知獲獎很興奮，表示嘉義鄉親沒有忘記我，再忙也要回鄉感謝我的故鄉。

文化獎得主王瓊玲學術與創作並重，研究古典小說別具開創性，著作在國際漢文學界享有盛譽。創作涵蓋散文、小說、戲劇與紀錄片，以鄉土與歷史為題，書寫嘉義與台灣的文化故事，並將創作版稅全數捐助公益，展現深厚人文關懷。

郭玉雯2000年創立雯翔舞團，將嘉義風土人情、傳統節慶與鄉村生活轉譯為肢體語彙，透過「一鄉一特色」及「嘉義新舞風」平台連結在地青年創作者，讓嘉義舞蹈躍上國際舞台。

陳政宏投身美術教育多年，從教職到創辦「梅嶺美術館」，展現薪火相傳的堅持，也結合地方產業推動藝術觀光，長期參與繪畫比賽與文化活動，培育無數新生代藝術家，為美術教育立下里程碑。