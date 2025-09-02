快訊

黃敏惠澄清網傳颱風倒樹未清除假訊息批詐騙 警方鎖定造謠者偵辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市近日在網路脆社群流傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」不實訊息，引發市民關注。市議員陳家平上午質詢，網路假消息8月29日散布，內容指稱市府怠於清理丹娜絲颱風後倒伏的樹木。對此，市長黃敏惠嚴正澄清，市府災後立即動員清理，在13縣市支援下，全市主要道路風災後1周內搶通，網傳說法純屬捏造是典型詐騙。

黃敏惠表示，丹娜絲颱風侵襲後，市府第一時間啟動「搶通、去化、清理、復原」4項應變程序，並獲得中央及全台13縣市人力、機具支援。市府團隊日以繼夜投入搶修，使市區交通1周內全面恢復，至7月底公園與道路倒樹清除已完成。後續市府持續進行樹根清除、細部修剪與補植復綠，展現防災與市容維護的決心。

網路流傳的照片拍攝在颱風隔天7月7日，被刻意移花接木，指稱市府「至今未處理」，此舉不僅與事實嚴重不符，更對市府與基層員工努力造成抹黑，屬於典型的假訊息操作。黃敏惠遺憾指出，有心人士散布不實資訊，無異於對市府汙名化，市府已移送警察局偵辦。

市警察局長陳明志表示，案件已移送刑事警察局追查IP來源，並請臉書平台下架相關貼文。警方將持續追緝散布者，以遏止假新聞氾濫。市府強調，政府資訊均以官方網站及社群帳號為準，呼籲市民切勿隨意轉傳來源不明的訊息，以免誤導大眾甚至觸法。未來市府將秉持「公開、即時、透明」的原則發布訊息，確保市民獲得正確資訊，同時維護市府施政團隊的清廉與努力不受抹煞。

