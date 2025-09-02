嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

嘉義市近來詐騙案件頻傳，根據內政部「165打詐儀表板」統計，今年6月嘉義市平均每10萬人財損金額高達6,924.2萬元，居全國之冠。議員上午質詢直言，這些數字背後是民眾的血汗與積蓄，甚至有人因而走上絕路，呼籲市府與警方務必正視防詐漏洞，不能只停留在口號。新上任警察局長陳明志回應，6月詐騙金額雖達1億8千多萬元，其中包含2件重大個案，犯罪防治要看趨勢，警方會加強打詐宣導識詐防詐。

議員王浩指出，目前許多市民根本不知道「165打詐儀表板」網站的存在，更遑論掌握最新詐騙手法與熱區。他建議警方應將資訊放上市府及各局處官網、Line@官方帳號，並深入學校、社區與協會進行推廣，讓更多人具備基本防詐知能。

新上任的警察局長陳明志回應，6月詐騙金額雖達1億8千多萬元，但其中包含1名受害者，去年9月起至今年6月陸續遭詐騙6000萬元，另1名富有人士也在外地遭騙2000萬元，元月至今整體詐騙案件及金額降低。他強調，詐騙金額雖高，但傳統的竊盜、搶奪案件已大幅下降，顯示犯罪樣態轉變。警方未來將持續加強「打詐、識詐、阻詐」宣導，並透過精準策略降低案件發生率。

王浩說，嘉市審計室報告提醒，目前警方針對車手提款熱區ATM巡邏頻率偏低，雖推廣「110視訊報案App」給計程車業者，但因缺乏教育訓練與實質誘因，效果有限，建議市府應開辦短期課程，讓司機熟悉車手常見特徵，並擴大檢舉獎勵制度，如「百斬計畫獎五萬」等措施，提高司機通報意願，同時建立更簡便的匿名通報流程。

實務上，第一線警民合作展現成效。警方與計程車隊合作後，已有司機載送疑似車手途中即時通報，成功協助警方攔截犯嫌。警政署統計，嘉市詐欺被害人職業類別以「服務工作人員（不含保安）」比例最高，與「其他（含不詳）」合計近7成，但因分類過於模糊，導致針對不同族群設計精準宣導困難。王浩呼籲強化數據蒐集細緻度，針對高接觸族群如外送員、超商店員、計程車司機，提供明確辨識方法與低門檻通報管道，打造緊密全民防詐網。