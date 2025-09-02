落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

今年7月初丹娜絲颱風及8月初強降雨，造成台南農畜與養殖產業損失，其中畜牧業損失上千萬。立委林俊憲表示，主要的損壞來自風災與停電，幸好沒有淹水造成的傷害，得力於中央與地方合作，在八翁酪農區落實綜合治水策略，有效蓄水與排水，將可能災害降至最低。

八翁酪農區是國內主要酪農區，也是台灣畜產重地，林俊憲在臉書上指出，綜合治水是要做好三件事「擋住外水、收住積水、排出內水」。位於八翁酪農區西南側的「八老爺抽水站」，在今年豪雨中，成功發揮綜合治水效用，先透過分流箱涵，將積水從酪農區引入到1.5公頃的蓄洪池，再用每秒可抽六噸水的機組，將蓄洪池的積水抽往龜子港排水。

林俊憲說，也因為落實綜合治水策略，所以在丹娜絲、楊柳等颱風接連侵襲台南後，酪農區沒有大型水患，畜牧業快速恢復，鮮乳供應國內通路不受影響。他表示，將繼續追蹤後續的抽水機組擴充，幫助酪農區提升防汛能力。

林俊憲表示，台南柳營酪農區，畜養8千多頭乳牛，規模是全國第一，面對紐西蘭乳品與美國關稅議題的衝擊，未來的台南市政，更要做好酪農區的公共建設。從水利設施、汙水廢棄物處理、到青農輔導，與在地品牌的推廣，才能鼓勵更多國人選用可溯源的台南鮮乳。唯有畜牧業繼續成長茁壯，台南人喜愛的鮮乳與牛肉湯，才能傳承給下一代。