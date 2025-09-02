台南綠營助風災弱勢戶 媒合20戶捐助家電

丹娜絲颱風重創台南，不少房屋受損，民進黨台南市黨部關心弱勢，媒合各界善心捐助家電，協助弱勢家戶回復日常生活。市黨部主委郭國文說，已媒合20戶弱勢戶，家電以冰箱、洗衣機為主，後續會配送。今年黨慶會舉辦感恩活動，把愛傳出去。

市黨部指出，自風災、雨災後，台南受災鄉親已逐步回復正常生活，這段期間，市黨部繼公布「疼惜台南 守護家園」行動專案，持續維持聯合服務中心量能，媒合各界善心捐助家電，協助弱勢家戶回復日常生活。黨部公益化路線維持不變，黨工發揮社工精神，訪視弱勢家戶，了解實際生活需求，希望大家都夠被照顧到。

立委郭國文說，這段時間黨工投入家戶打掃清理，也協助物資整備配送，面對這次風雨災，地毯式不放棄任何一位弱勢受災戶，以地方黨部來輔助政府部門，互相協力，是民進黨當前應該做也必須要做的事。中央黨部與雲嘉南黨部聯合，抓漏中低收與弱勢受災戶需求，減輕購買家電負擔，讓鄉親在日常生活中，能用得到，也感受得到社會各界的愛心。

經訪視已媒合20戶弱勢家戶的，以洗衣機、冰箱需求為大宗，另有電鍋、電視、微波爐、除濕機需求，目前與黨中央核對捐贈家電數量，以及後續配送作業，感謝捐助人、捐助單位鼎力響應。

面對台南這次遭逢百年風雨災，以及大罷免失利因素，民進黨黨內呈現低氣壓，郭國文指示，今年9月28日黨慶，將舉辦感恩活動，強化該黨精神並讓愛傳出去。