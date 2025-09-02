南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

丹娜絲颱風重創台南，許多屋頂被吹掀，石棉瓦掉滿地，或是拆除石棉瓦屋頂的健康問題，南市府以「每日每區逐里清運」的方式清理，至9月1日已完成階段性任務，溪北16區及安南區共285里清出超過8000公噸石綿廢棄物，等於是去年清運量的2.5倍。環保局表示，石棉清運登記申請方式，自9月8日起恢復向環保局提出申請，各區公所受理至9月5日為止。

環保局表示，風災初期，清運作業多依民眾通報登記名單去執行，但因屋頂多數尚未拆除，平均每日僅清出41公噸，效果有限。經滾動檢討，改由里長主動協助帶路，清運量提升至每日平均242公噸；之後更進一步增派車輛人力，並採取「每日每區逐里清運」模式，效率大幅提升，每日平均清運量448公噸。截至昨天，包括溪北16區及安南區共285里，都已完成至少一輪清運。

後續清運申請，住宅類案件仍採簡化程序，民眾只需填寫申請表及切結書即可提出；非住宅類如倉庫、寺廟、教堂、私校、農會、個人農業設施及已註銷或廢止登記的工廠、畜牧場等，需填寫申請表並檢附完整資料，經環保局審查通過後再安排清運。申請表請至環保局資源回收全民動起來網站（https://reurl.cc/z5O3NQ）下載填寫。

環保局長許仁澤提醒，民眾申請石綿清運時請務必遵守規定提出申請，並於清理過程做好個人防護，將石綿妥善分類、綑紮，確保健康安全。市府將持續受理申請，確保清運量能，守護市民居住環境。如有疑問，可加入「台南市石綿建材清除處理」LINE官方帳號(@960mbykg)，或電洽環保局(06)2686751分機1627許先生、1637吳先生洽詢。