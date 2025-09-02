向賴總統請命無用古坑多名職員為勘災受傷 鄉長嗆：農業部自己下來看
受今年七月丹娜絲颱風、西南氣流影響，雲林縣古坑鄉通報災損比數高達1.3萬筆，縣府、鄉公所多次向農業部，甚至向賴清德總統爭取免現勘未獲允，古坑鄉公所全數職員利用假日或上班前投入勘災，因山區路況不佳，陸續傳出職員受傷，甚至有職員發生車禍骨折開刀，鄉長林慧如表示，農業部若不同意免現勘，請自己派員下來勘查。
古坑鄉公所上月31日傳出，一名職員假日上山勘災，因山區道路泥濘摔車，造成左肩骨折緊急開刀，目前仍住院治療中。林慧如氣憤指出，近一個月來已有多位同仁在勘災過程中滑倒、摔車掛彩，現在更有人因公受傷入院，顯示基層人力早已超載。
林慧如說，古坑農災申報筆數龐大，以竹筍、柑橘類受害最多。鄉內九成九農地未辦農地重劃，不僅地形崎嶇，許多農地甚至無車道可達，必須徒步進入，更涉及山坡地保育區的農牧用地與林業用地，勘災難度極高。農業部僅憑一紙命令，就要求公所63名職員總動員，她直言「說得輕巧，卻完全不知基層的苦。」
林慧如表示，公所同仁早就已經超負荷工作，公所僅是請求針對山坡地保育區的農業災害能否免除現勘，但卻遭到否則，這樣的要求很過分嗎？真的很難嗎？若不同意，那就請農業部自己派員下來勘查。
古坑公所主秘曾春渾表示，最近山區午後雷陣雨不斷，農路濕滑，路段搶通後一陣雨又中斷，很多人因路況不佳受傷，甚至有人在山區疑被昆蟲咬傷引發急性蕁麻疹，這次有同仁因車禍骨折住院，公所卻只能依規（公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法）發給2萬元慰問金，同仁後續開刀、復健、保護設施等費用，都是很大負擔。
曾春渾表示，農業部規定災後30天內要完成勘災，雖然有app請農民拍照上傳，但因無免現勘，公所仍要逐筆會勘，災後至今2個月，全鄉勘災進度僅完成60%，其中山區勘災進度更慢，僅達2成多，已申請展延，農民復耕進度大受影響。
雲林縣長張麗善表示，災後她曾當面向賴清德總統提出免現勘，以讓農民盡快復耕，畢竟雲林災損項目多、面積大，現勘曠廢時日，延長復耕時間，糧食安全與穩定性也受到延宕，中央應該體恤地方，從優從速從寬從簡，簡化勘災流程，避免公務人員徒勞上山下海勘災，甚至為此受傷。
